Un grup de români este acuzat că nu a plătit nota pe o plajă din Thassos

Nu mai este pentru nimeni un secret faptul că insula Thassos este una dintre destinațiile de vacanță preferate de români. Odată ce a început vacanța, turiștii au sosit în număr mare pe insula din Grecia și se pare că au apărut și primele incidente.

Un incident petrecut pe plaja Psili Ammous din insula Thassos, Grecia, a stârnit controverse pe rețelele de socializare, după ce mai mulți turiști români au fost acuzați că ar fi plecat fără să plătească o consumație de 43 de euro. Informația a fost făcută publică pe 30 iunie 2026, într-un mesaj postat pe grupul „Thassos România”, potrivit Știridiaspora.ro și Adevărul.

Familia de români a fost criticată în mediul online pentru gestul din Thassos

Așa cum spuneam incidentul în care ar fi fost implicată familia de români a fost comunizat pe grupurile de Facebook cu turiști din țara noastră care merg în Thassos. Acolo, unul dintre internauți a postat un mesaj prin care le atrăgea acestora atenția pentru gestul pe care l-ar fi făcut.

„Felicitări românilor de pe plaja Psili Ammous care au stat astăzi, 30.06.2026, la umbrela cu numărul 19, unde au făcut consumație în sumă de 43 de euro și au plecat fără să plătească.

Foarte urât, domnilor, și păcat de munca amărâtului ce a stat în soare toată ziua și care trebuie să plătească pentru voi”, a scris autorul postării, atrăgând atenția asupra comportamentului considerat inacceptabil.

Mesajul a fost însoțit de critici și ironii la adresa românilor

Postarea a continuat într-un ton critic și ironic. Autorul a adăugat: „Sper că vedeți acest mesaj și că v-ați îmbogățit din afacerea asta. Apropo, nu mai puteați de iPhone-urile de ultimă generație pe care le tot afișați”.

Captura de ecran a devenit virală, generând sute de reacții și comentarii. Mulți utilizatori au condamnat gestul și au atras atenția că astfel de comportamente afectează imaginea turiștilor români în străinătate.

Incidentul cu românii care nu ar fi plătit nota a împărțit internetul în două tabere

În timp ce unii au criticat dur presupusul comportament al turiștilor, alții au cerut prudență, subliniind că nu există dovezi oficiale care să confirme identitatea celor implicați.

De asemenea, nu este clar dacă administratorii localului au raportat incidentul autorităților din Grecia, potrivit surselor citate mai sus.

Insula Thassos din Grecia rămâne una dintre destinațiile de vacanță preferate de români

Insula Thassos rămâne și în vara lui 2026 una dintre cele mai iubite destinații de vacanță ale românilor, datorită peisajelor sale deosebite și ospitalității grecești.

În 2025, Grecia a înregistrat aproape 38 de milioane de turiști străini, generând venituri de peste 23,6 miliarde de euro.

România se numără printre principalele piețe pentru turismul elen, iar astfel de incidente riscă să afecteze percepția despre turiștii români în această țară.

Peste 500.000 de turiști români au ales insula Thasso în 2025

Anul acesta, insula Thassos își propune să depășească recordul de vizitatori români în 2026, după ce anul trecut aproape 500.000 de turiști din România au ales această destinație de vacanță. Primarul insulei, Eleftherios Kyriakides, s-a aflat recent la București pentru a-și exprima recunoștința față de turiștii români și pentru a prezenta noutățile sezonului.

Primarul a venit personal la București să le mulțumească turiștilor români

Primarul Kyriakides a anunțat la Târgul de Turism al României că Thassos va beneficia de investiții semnificative pentru a atrage și mai mulți turiști în 2026.

„Doresc să mulțumesc tuturor românilor care preferă insula Thassos pentru a-și face vacanțele. În anul 2025, aproape jumătate de milion de români au vizitat insula Thassos și este pentru noi un mare succes”, a declarat edilul.

În 2026, insularii promit deschiderea unor noi hoteluri, îmbunătățirea infrastructurii și introducerea unor vapoare suplimentare pentru a facilita accesul turiștilor.

„Vom avea condiții mai bune de cazare, acces mai ușor pe insulă și servicii adaptate pentru toate bugetele”, a mai adăugat primarul.

Insula Thassos este o destinație ideală pentru familii

Cunoscută drept „insula de smarald” datorită apelor sale limpezi și vegetației luxuriante, Thassos rămâne una dintre cele mai populare destinații pentru români. Este preferată în special de familii și de cei care caută relaxare pe plaje curate.

Conform informațiilor prezentate la târgul de turism din acest an, prețurile pentru o vacanță de șapte nopți începeau de la 300 de euro, în funcție de perioada aleasă și de facilități.

În plin sezon, tarifele pot crește, dar insula continuă să fie una dintre cele mai accesibile destinații din Grecia pentru cei care călătoresc cu mașina.

Totuși, un turist a recunoscut că a fost păcălit atunci când a luat feribotul spre insulă. Bărbatul s-a ales cu o țeapă de 39 de euro în momentul în care a urcat mașina pe feribotul din Keramoti spre Thassos. Din grabă, bărbatul a plătit taxa de două ori, însă nimeni nu i-ar mai fi restituit banii.