„Toți banii au fost ridicați”

„Cu ocazia perchezițiilor toți banii au fost ridicați. Practic, familia PAȘCA nu mai are în prezent niciun fel de bani ca să supraviețuiască”, a transmis apărătorul.

Totodată, Doseanu afirmă că procurorul ar fi exercitat din oficiu acțiunea civilă pentru 128 de presupuse victime, fiind solicitate daune morale de câte 50.000 de euro pentru fiecare în parte. În această situație, ar fi fost instituite măsuri asigurătorii pentru suma totală de 6,4 milioane de euro.

„Niciuna dintre persoane nu este pusă sub interdicție, deși unele dintre ele au anumite afecțiuni psihice”, susține Răzvan Doseanu.

Și suma de 13.319.977,47 lei a fost blocată

În continuare, avocatul arată că „s-a pus sechestru cu privire la suma de 13.319.977,47 lei reprezentând sumele de bani încasate în perioada 2020-2025 pentru găzduirea și hrana bolnavilor și oamenilor străzii aduși la familia Pașca de autorități”.

„Concluzia este că în 5 ani de zile Viorel Pașca a hrănit și adăpostit sute de persoane încasând 13.319.977, 47 lei. Statul român a alocat 19.000.000 lei pentru întreținrea celor 409 persoane relocate pentru 6 luni”, arată avocatul.

Potrivit acestuia, „deși la momentul descinderilor erau găzduite peste 400 de persoane, anchetatorii ar fi considerat că doar 210((perioada 2020-2025) dintre acestea sunt persoane vătămate în dosarul de trafic de persoane, iar din acestea doar pentru 128 de victime s-a exercitat din oficiu acțiunea civilă cu suma de câte 50.000 euro pentru fiecare persoană”.

De asemenea, afirmă avocatul, „pentru instituirea sechestrelor a fost invocată cauza CEDO Air Canada împotriva Marii Britanii (1995), speța vizând sechestrarea unei aeronave care transporta droguri”.

Viorel Pașca, soția, fiii și o angajată au fost plasați sub control judiciar de Tribunalul București

Ancheta DIICOT în cazul azilelor ilegale din județul Bihor dezvăluie detalii importante despre modul în care procurorii au reușit să probeze activitatea rețelei conduse de Viorel Pașca. Membrii rețelei conduse de Pașca au fost reținuți de DIICOT: soția, trei fii și două nurori, toți fiind prinși de patru agenți sub acoperire. Tribunalul București a decis joi seară plasarea acestora sub control judiciar.

Viorel Pașca s-a întors vineri dimineață la Oradea, după ce Tribunalul București a respins cererea DIICOT de arestare preventivă, hotărând plasarea sa sub control judiciar. Decizia însă vine la pachet cu restricții stricte, inclusiv interdicția de a comunica cu fiii săi, care sunt și ei vizați în dosar.

În viziunea lui Viorel Pașca, procesul cu DIICOT reprezintă doar începutul unui ,,război lung de uzură”cu autoritățile. El consideră că avocații săi vor prelua lupta juridică, în timp ce el va căuta soluții pentru a continua să sprijine persoanele aflate în nevoie.

„O bătălie a fost câștigată, urmează multe altele. O să vedem”, a declarat acesta. Viorel Pașca și mai mulți membri ai familiei sale sunt investigați pentru acuzații grave, printre care constituirea unui grup infracțional organizat și trafic de persoane. Apărarea neagă vehement aceste acuzații. Decizia Tribunalului București privind măsura controlului judiciar nu este definitivă.

246.750 lei, 15.000 dolari americani, 7.880 euro, 4.920 dolari canadieni, 4.700 franci elvețieni și 1.150 lire sterline, bani cash, avea în casă Viorel Pașca, găsiți în seif de DIICOT.





