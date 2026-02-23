După victoria Faimoșilor, echipa Războinicilor a intrat la Consiliul Tribal cu un moral scăzut, știind că eliminarea este inevitabilă. Voturile colegilor s-au îndreptat, în mare parte, către Adrian Petre, concurentul care, încă dinaintea duelului, și-a exprimat deschis dorința de a pleca acasă. Acesta a recunoscut că dorul de familie a devenit tot mai greu de dus și că presiunea competiției l-a afectat profund.

Astfel, duelul eliminatoriu s-a dat între Adrian Petre și Lucian Popa. Confruntarea a fost una echilibrată și plină de emoție, ambii concurenți demonstrând determinare și concentrare. După ce fiecare a reușit să obțină câte un punct, lupta s-a decis în runda finală, unde Lucian Popa a reușit să se impună și să rămână în competiție.

Deși declarase că își dorește să plece, Adrian Petre nu și-a putut ascunde regretul în momentul înfrângerii. Vizibil emoționat, acesta a mărturisit că îi pare rău că parcursul său în competiție se încheie, însă bucuria de a-și revedea familia a fost mai puternică decât orice dezamăgire.

„E un sentiment ciudat cel care mă încearcă. Pe de o parte, mă resemnasem cu gândul că plec, pentru că a fost decizia mea, dar pe o de o parte, atunci când realizezi că chiar e momentul să pleci, că ai pierdut, te încarcă un sentiment de deznădejde (…) Singurul lucru care mă bucură este că voi întoarce acasă, la familie. Familia este pentru mine cel mai important lucru și abia aștept să le iau în brațe pe Ariana, pe Anastasia, să le văd, să trăiesc momente alături de ele (…) Pentru mine, asta e cel mai important”, a declarat Adrian Petre, la Survivor.

Lucian Popa a recunoscut că duelul nu a fost deloc ușor

La rândul său, Lucian Popa a recunoscut că duelul nu a fost deloc ușor și că nu se aștepta ca Adrian să fie atât de puternic pe traseu, mărturisind că orice mică greșeală l-ar fi putut costa eliminarea.

„Mă bucur că am reușit să câștig, dar totodată îmi pare rău că Adi trebuie să plece (…) Este un jucător cu viteză bună, cu coordonare (…) Nu știu cum am reușit să câștig, m-am mobilizat la jocul 2 și 3 (…), pentru că altfel nu cred că aș fi avut vreo șansă în fața lui”, a declarat Lucian Popa.

Războinicii au privit cu tristețe plecarea lui Adrian Petre, colegii săi recunoscând că acesta a fost un om valoros în echipă, atât din punct de vedere sportiv, cât și uman. Eliminarea lui lasă un gol în tabăra Războinicilor și confirmă, încă o dată, că Survivor România nu este doar o competiție a forței fizice, ci și una a rezistenței emoționale.

