În ultimii ani, Adriana Bahmuțeanu și Silviu Prigoană au avut peste 80 de procese și plângeri penale, ajungând să meargă aproape zilnic la tribunal. Conștienți de faptul că în tot acest război juridic nimeni nu avea de câștigat, cei doi foști soți au acceptat să facă compromisuri pentru binele lui Eduard și Maximus.

“Băieții mei sunt deja mari, sunt doi puștani pasionați de tehnologie. Este totul foarte bine. Stau unde vor ei. Eu am renunțat la procesele îndelungi cu fostul meu soț. La un moment dat mă gândeam împreună cu avocata să intrăm în Cartea Recordurilor, vorbesc serios, dar am renunțat, i-am zis că noi renunțăm la orice proces pentru că supuneam copiii unui stres inimaginabil. Cum a vrut el (n.r. – Silviu Prigoană), cum au vrut și copiii, cum a vrut toată lumea, așa s-a întâmplat. Mă bucur că în sfârșit s-a reparat relația dintre tată și copii, asta este cel mai important. Noi am insistat pe asta, am făcut consiliere psihologică la DGASPC (n.r. – Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului) pentru a se repara relația dintre tată și copii și mă bucur că s-a rezolvat și lucrurile sunt în ordine”, ne-a povestit Adriana Bahmuțeanu.

Vrea să se reîntoarcă în televiziune

Acum, că cei doi băieți petrec destul de mult timp cu tatăl lor, Adriana încearcă să-și facă vreme pentru propriile pasiuni și să se implice în tot felul de proiecte de care a stat departe pe durata proceselor cu fostul soț. Marea ei dorință este aceea de a se reîntoarce în televiziune, ca moderatoare a unui show. “Nu pot să zic că acum am mai mult timp pentru mine, fiindcă nu am timp cum mi-aș dori. Am multe proiecte. Mi-aș dori să merg la pilates, la yoga, la înfrumusețare, unde mă duc doar de nevoie și de bun simț, nu sunt neapărat fan al saloanelor. N-am timp de toate astea, dar aș vrea să călătoresc mai mult și chiar îmi doresc o emisiune de televiziune care să mă reprezinte”, a povestit Bahmu. Adriana a trecut în revistă lista proiectelor pe care le are în derulare și care nu-i lasă suficient timp liber.

“Nu vreau să prezint un reality-show. Îmi doresc să fiu moderatoare, să fac ce am învățat. Am evenimente private, am nunți, zile de orașe, mai și cânt, am parodii, dar vreau și emisiune TV, să fie și aia, să câștigăm bani frumoși”, a mai spus fosta soție a lui Silviu Prigoană.

VIDEO: Cosmin Nistor/ FOTO: Dumitru Angelescu

