Adriana Bahmuțeanu a fost invitata lui Denise Rifai, duminica trecută, la emisiunea de interviuri portret difuzată la 22:00, la Kanal D. Om de televiziune și prezență plină de energie pe micul ecran, Adriana Bahmuțeanu are o poveste de viață impresionantă, cea mai mare parte a acesteia desfășurată în lumina reflectoarelor. Încă de mică aceasta și-a dorit să devină jurnalist, dar celebritatea nu i-a adus-o presa scrisă, ci emisiunile de televizune de tip tabloid.

În atenția presei au adus-o adesea pe Adrianei Bahmuțeanu și scandalurile cu fostul soț, Silviu Prigoană, cu care a fost căsătorită de cinci ori. Mama a doi copii, aceasta se pregătește să se căsătorească pentru a șaptea oară.

Fosta soție a lui Silviu Prigoană a vorbit fără perdea despre intervențiile estetice pe care le are. Adriana Bahmuțeanu are operație la sâni și acid hialuronic în buze. Ea neagă că și-ar fi făcut rejuvenare intimă.

„Am o operație la bust și am de acum patru ani acid hialuronic în buze, dar a capsulat și a rămas așa. Între timp doctorul meu a murit și nu am mai făcut atâtea intervenții estetice câte s-au scris în presă. Referitor la rejuvenarea intimă, că m-a înnebunit toată lumea cu povestea asta, nici vorbă de așa ceva. Să facem o rectificare să înțeleagă bine toți oamenii. Acolo filmam un proiect pilot pentru o emisiune. E o emisiune similară în Anglia care face un fel de educație sexuală într-o emisiunea de televiziune. Nu există rejuvenare intimă în ceea ce mă privește.

Mi-a făcut o aerisire cu ozon. M-a băgat cu tot corpul… era un furtun care băga ozon în acel loc din corp. Nici vorbă de operație. Sunt cum m-a lăsat Mama-Natură, nu am intervenit cu nimic. Nu am injecții cu botox, acid hialuronic în față. Mă ajută gena și nu am exagerat cu intervențiile estetice. La mine au existat operații medicale și s-a înțeles greșit. Din păcate, sunt campioana unor greșeli medicale pe care le-am corectat. Nasul e așa cum mă știe toată lumea, dar mi-am scos polipii acum câteva luni.”,a povestit Adriana Bahmuțeanu la „40 de întrebări cu Denise Rifai”, potrivit WOWbiz.ro.

„Nu am plătit prețul nesăbuințelor cu sănătatea mea, dar cât am fost gravidă am avut o perioadă mai grea”

După ce a născut, Adriana Bahmuțeanu a avut parte de mai multe intervenții chirurgicale. Fosta prezentatoare a povestit prin ce a trecut.

„M-am resimțit după trei sarcini una după alta. La un moment dat am făcut ocluzie intestinală. Deși am plătit bani grei, doctorii a luat o plasă prea scurtă față de abdomenul meu și m-a anunțat când am ieșit din operație. Drept urmare, plasa s-a îmbârligat în jurul unui maț și a trebuit să ajung a doua oară pe masa de operație să mi se refacă peretele abdominal. Nu am plătit prețul nesănbuințelor cu sănătatea mea, dar cât am fost gravidă am avut o perioadă mai grea. Cu Eduard, cu cel mic, am stat la pat aproape cinci luni tocmai ca să nu-l pierd, să țin sarcina până la termen și mișcam doar ochii din cap, mă duceam până la toaletă și mă întorceam în pat, iar la aplica din perete aveam perfuziile. După ce am născut nu mai puteam să merg, mi se atrofiaseră mușchii și a trebuit să învăț să merg din nou. A fost mai dificil, dra acum mi-am revenit”, a mărturisit Adriana Bahmuțeanu în emisiunea lui Denise Rifai, de la Kanal D.

