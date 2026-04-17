Blocajul total din învățământ, evitat printr-o ordonanță de urgență

Guvernul a aprobat, în ședința din 16 aprilie 2026, o ordonanță de urgență care modifică cadrul legal privind angajările în educație. Actul normativ permite organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice din învățământul preuniversitar, a posturilor de asistent universitar, precum și reluarea promovărilor în universități.

Ministerul Educației și Cercetării susține că această intervenție era necesară pentru a evita blocajele din sistem și pentru a asigura continuitatea procesului educațional în anul școlar și universitar 2026–2027.

Prin adoptarea ordonanței, autoritățile urmăresc să asigure resursa umană necesară pentru anul școlar viitor și să evite discontinuitățile în procesul de predare.

„În ședința de Guvern de astăzi, 16 aprilie, a fost aprobată Ordonanța de urgență pentru modificarea Legii nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare și luarea unor măsuri în domeniul educației. Prin aprobarea acestui proiect inițiat de Ministerul Educației și Cercetării se asigură cadrul legal pentru deblocarea concursurilor de ocupare a posturilor didactice de predare din învățământul preuniversitar de stat, a posturilor de asistent universitar și a promovărilor din instituțiile de învățământ superior”, arată Ministerul Educației, într-un comunicat de presă.

Cadru legal pentru asigurarea resursei umane în școli și facultăți

Măsura vine într-un moment critic pentru sistemul educațional, în care fluctuațiile de personal și blocajele administrative riscau să afecteze stabilitatea școlilor și universităților din România.

Reprezentanții ministerului au explicat că în sistemul de învățământ preuniversitar sunt mai multe modalități de angajare a personalului didactic de predare: cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, pe durata de viabilitate a postului, pe perioadă determinată de cel mult un an școlar sau în regim de plată cu ora.

„Necesitatea adoptării acestei ordonanțe de urgență este dată de faptul că pentru cadrele didactice angajate pe perioadă determinată de cel mult un an școlar sau în regim de plată cu ora contractele individuale de muncă încetează de drept până la data de 31 august 2026, respectiv la data finalizării cursurilor. Prin adoptarea acestei ordonanțe de urgență se creează cadrul legal pentru asigurarea resursei umane necesare în anul școlar și universitar 2026-2027 și, implicit, pentru continuitate în sistemul național de educație”, au arătat aceștia.

Peste 45.000 de posturi devin vacante

Problema principală o reprezintă expirarea contractelor pentru o parte semnificativă a cadrelor didactice. Profesorii angajați pe perioadă determinată sau în regim de plată cu ora își încheie contractele până la 31 august 2026.

Fără organizarea de concursuri, aceste posturi ar fi rămas neocupate la începutul noului an școlar, ceea ce ar fi afectat direct funcționarea școlilor și universităților.

Datele oficiale arată amploarea situației:

29.133 de posturi sunt ocupate de profesori angajați pe perioadă determinată;

16.660 de posturi sunt ocupate în regim de plată cu ora.

În total, 45.793 de posturi didactice se vor vacanta la finalul lunii august 2026. Acestora li se adaugă și alte posturi eliberate prin pensionări, demisii sau concedii fără plată.

Ce este examenul de Titularizare

În acest context, concursul național de Titularizare 2026 a fost deblocat. Calendarul prevede înscrieri la începutul lunii mai și proba scrisă în luna iulie.

Concursul național de Titularizare constă în probă practică sau inspecție specială la clasă în profilul postului didactic solicitat și probă scrisă. Notele obținute de candidați la inspecția specială la clasă în profilul postului, respectiv la proba practică/orală, sunt de la 10 la 1 și au o pondere de 25% în media de repartizare. Proba scrisă la Titularizare se evaluează prin note de la 10 la 1.

Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată, deci pentru a deveni titular, candidații trebuie să obțină minimum nota 7 (șapte) atât la proba scrisă, cât și la proba practică/inspecția specială la clasă în profilul postului sau cel puțin media 8 (opt) la inspecțiile la clasă în profilul postului în cadrul examenului național de definitivare în învățământ, sesiunea 2026, pe parcursul anului școlar 2025–2026, iar media de repartizare se calculează astfel:

[(nota obținută la proba scrisă)*3+(nota obținută la proba practică/inspecția specială la clasă)]/4.

Concursurile de angajare în învățământ au fost blocate prin Legea 141/2025, cunoscută drept Legea Bolojan, în vara anului trecut.

