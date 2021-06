Adriana Bahmuțeanu și grecul Nikos s-au despărțit după 3 ani de relație. „Sunt femei care tolerează să fie înșelate”

„Am hotărât să luăm o pauză. Deocamdată am decis să punem punct. Am rămas în relații bune, mai vorbim, dar doar atât.

Nu a mers mai mult. În momentul când nu-ți convin niște lucruri, e mai bine să le spui. Eu nu cred în ciorba reîncălzită! E necesar măcar o dată pe an să vorbești cu partenerul, să vezi dacă mergi mai departe”, a spus aceasta, la Antena Stars.

„Mie îmi plac relațiile monogame. Sunt femei care tolerează să fie înșelate, eu nu suport așa ceva. Dar nu infidelitatea duce la divorț. După atâția ani te plictisești de ciorba de acasă și vrei o prăjitură.

Relația noastră fiind una la distanță nici nu s-a consumat. S-a consumat însă acum în pandemie. În momentul când am văzut că nu s-a îndeplinit ce am discutat, am zis: «pa, la revedere!»”, a adăugat Bahmuțeanu.

