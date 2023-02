E bucurie mare în familia lui Adrian Minune! Adriana Simionescu este însărcinată și a aflat sexul bebelușului. Tânăra artistă a aflat abia aseară dacă va avea fetiță sau băiețel, după ce s-a organizat o superpetrecere. La eveniment au participat toți prietenii apropiați ai cuplului și întreaga lor familie. Pe ecranul amplasat în restaurantul unde a avut loc petrecerea a început numărătoarea inversă, iar viitoarea mămică a avut mari emoții.

Adriana Simionescu și logodnicul ei, Nicu, vor deveni părinți de fetiță. Adrian Minune va fi pentru a doua oară bunic de fată și este în culmea fericirii. Karmen, fata cea mare a cântărețului, are o fetiță superbă, pe care o cheamă Sofia.

Cum și-a anunțat Adriana Simionescu familia că este însărcinată

Fata cea mică a lui Adrian Minune nu a putut să țină secret faptul că este însărcinată și a dat vestea cea mare imediat familiei sale. Adriana Simionescu a povestit că inițial nu au crezut-o că va avea un copil și au crezut că pune la cale o glumă.

„I-am zis mamei «Ține și tu testul ăsta», la care ea «Ce?» S-a uitat și a zis că o păcălesc, că e copilul lui Karmen. Ce sens avea să zică treaba asta, am rămas așa… Pe bune? Serios? Le-am jurat că e al meu. Nu m-au crezut din prima. Ei sunt obișnuiți ca eu să fiu copilul ăla nebun, rebela familiei. Eu plec când vreau, vin când vreau, eu fac ce vreau. Fiind copilul mijlociu… Adi e cel mai răsfățat, pentru că e cel mai mic. Karmen e cea mai mare, înainte era ea prima, pe ea o ducem, ei îi facem. Acum ea e doamna familiei, copil, Sofi, primul nepot. Ei erau obișnuiți cu mine cu plecările, petrecerile, altceva. Îți dai seama, când au văzut testul nu m-au crezut pe bune. Eram toți în aceeași casă. Eu așa am aflat, am avut pur și simplu o presimțire ciudată. Nu am văzut niciun fel de semn, nici fizic, nici pofte, nici greață, doar presimțirea. Am fost, am luat testul și a fost să fie. Pur și simplu a fost o chestie de moment. Am văzut două linii, m-am înverzit, m-am îngălbenit. Toată familia mea era în casă când am aflat și a trebuit să le spun, nu am putut să țin secret”, a declarat Adriana Simionescu pentru WOWbiz.ro.

Adrian Minune este foarte fericit că va fi bunic pentru a doua oară. „Da! Voi fi din nou bunic! Asta nu înseamnă că am îmbătrânit, înseamnă că sunt mai bogat, am mai mulți oameni în casă. Adriana nu a ținut secret, nici ea nu a știut că e gravidă, s-a întâmplat”, a declarat artistul la „Xtra Night Show”.

La doar 16 ani, Adriana Simionescu a participat la „Vocea României”, unde a câștigat un loc în echipa lui Horia Brenciu. Fiica lui Adrian Minune a avut o interpretare foarte bună, semn că talentul se moștenește în familie, sora ei, Karmen, având de asemenea o voce foarte frumoasă.

