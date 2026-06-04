Uniunea Europeană denunță șantajul Rusiei asupra Armeniei

Într-un mesaj publicat joi pe X, șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, denunță „coerciția economică” exercitată de Rusia asupra Armeniei.

„Astăzi am discutat cu prim-ministrul Nikol Paşinian despre recentele restricţii impuse de Rusia asupra Armeniei. Aceasta nu este altceva decât o formă de coerciţie economică şi este inacceptabilă”, a transmis Ursula von der Leyen.

„Prin extinderea restricţiilor la export asupra produselor armene, Moscova foloseşte relaţiile economice ca armă pentru a exercita presiune politică. Cunoaştem prea bine acest scenariu. De aceea, Europa este ferm de partea Armeniei. Pregătim un pachet de sprijin din partea UE”, a afirmat șefa Executivului european.

Armenia, în fața celor mai importante alegeri parlamentare din istoria sa

Uniunea Europeană a dat asigurări că Uniunea Europeană este „ferm” alături de Armenia, care are „potențialul de a deveni un centru strategic care leagă Europa, Caucazul de Sud și Asia Centrală”.

Armenia, o țară de puțin trei milioane de locuitori din Caucazul de Sud, se pregătește de cele mai importante alegeri de la obținerea independenței față de Uniunea Sovietică, în 1991.

Aceste alegeri, programate duminică, 7 iunie, primele după ofensiva azeră din Nagorno-Karabah (Arțah în varianta armeană) și expulzarea a 150.000 de armeni din aceast regiune, sunt marcate de o ingerință fără precedent din partea Rusiei, care duce o campanie masivă de dezinformare și se dedă șantajului economic.

Rusia încalcă brutal suveranitatea țării din Caucaz

Kremlinul vrea să mențină Armenia sub influența sa geopolitică și îl consideră pe premierul armean Nikol Pașinian un obstacol pentru planul său. Ori Nikol Pașinian a inițiat în ulțimii ani o serie de procese transformatoare pentru Armenia, angajându-se într-un proces de pace cu Azerbaidjan și de normalizare a relațiilor cu Turcia, precum și în deschiderea țării sale către Uniunea Europeană și Statele Unite. Toate aceste procese contravin intereselor Kremlinului de a stăpâni Armenia.

Relațiile dintre Armenia și Rusia s-au răcit din cauza faptului că liderul autoritar rus Vladimir Putin nu și-a respectat angajamentul de aliat și nu a sprijinit țara caucaziană în războiul cu Azerbaidjan.

Vladimir Putin își dorește ca miliardarul Samvel Karapetian, aflat după gratii din cauza unei tentative de răsturnare a Guvernului Pașinian, să devină prim-ministru al Armeniei. Karapetian este suspectat de legături cu serviciile secrete rusești.

În acest context de presiuni uriașe din partea Rusiei, președintele american Donald Trump și-a exprimat sprijinul „complet” pentru Nikol Pașinian. „Nikol Pașinian este în proces de a face din Armenia o țară puternică, prosperă și foarte sigură”, a subliniat liderul republican de la Casa Albă.