În vârstă de 20 de ani, Adriana Simionescu, fiica cea mică a lui Adrian Minune, a anunțat într-o postare pe rețelele de socializare că a încheiat relația cu tatăl copilului ei, fără să îi menționeze numele. Și la sfârșitul anului trecut s-a speculat că ea și Nicu au probleme în căsnicie, însă acum e totul oficial.

Pe Instagram, Adriana Simionescu a scris: „Am promis că vă anunț și chiar o fac. După cum bine știți unii dintre voi, relația mea cu tatăl lui Noa s-a terminat! Am considerat că acum este momentul potrivit să anunț și așa am făcut. Motivele sunt bine știute de ambii dintre noi și am luat această decizie de comun acord”.

Chiar dacă cei doi s-au despărțit, Adriana Simionescu și Nicu rămân părinți pentru băiețelul pe care îl au împreună.

S-a zvonit că s-au despărțit la 2 luni de la nuntă

În luna iulie a lui 2024, Adriana, fiica lui Adrian Minune, s-a căsătorit. Evenimentul a fost unul special, pentru că a avut loc cununia ei religioasă cu Nicu, dar și botezul fetiței lor Noa. La doar două luni de la eveniment, au apărut speculații despre un presupus divorț.

Atunci s-a scris în presă că soțul Adrianei Simionescu a plecat de acasă. După speculațiile apărute, tânăra a făcut primele declarații și a spus că nu s-a despărțit de soț, ci stau momentan separat, pentru că s-au certat. „Am aflat și eu aseară că m-am despărțit! Eu nu am știut că m-am despărțit! Nu este adevărat. Suntem certați, ne-am certat. Toată lumea se ceartă, se împacă sau nu. Astea sunt chestii care se întâmplă.

Nu băgăm divorț, ne bucurăm de Noa în continuare. Cred că astea sunt normale într-o relație, să vă certați, să vă împăcați, sincer. Nu știu cine a pornit zvonurile și ce s-a întâmplat. Nu ne-am despărțit, nu s-a întâmplat nimic. Într-adevăr, ne-am certat, și cred că de acolo au plecat discuțiile astea atât de mari încât să se ajungă la televizor”, a declarat Adriana Simionescu pentru Spynews.

„Ne-am certat, sunt probleme interioare. Nu vreau să dau foarte multe detalii pentru că eu consider că nu e treaba nimănui ce se întâmplă mai exact, doar că am decis să stăm o perioadă așa și să ne curățăm mintea. Suntem bine, suntem ok. Suntem împreună, comunicăm, vorbim, ieșim cu Noa, nu ne-am separat să ne despărțim”, a încheiat ea.

Problemele dintre cei doi s-au dovedit a fi reale, Adriana Simionescu și Nicu s-au despărțit oficial.

