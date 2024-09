Renumită actriță de teatru și film, Adriana Trandafir recunoaște că nu s-a panicat când a ieșit la pensie. Știa că va munci în continuare, că nu se va opri din activitățile care îi atât de multă bucurie și împlinire. „Nu eu am avut panică, cei din jurul meu au avut panică. Și toți mi-au spus: “Vai! Ce o să faci?”

Și eu am spus: de abia aștept să ies la pensie și să fac lucruri pe care nu le-am făcut, ceea ce am încercat și vreau să spun că este extraordinar. Dar am muncit mai mult decât atunci când eram instituționalizată și viața mea s-a schimbat în bine de când fac ce vreau, când vreau, pentru cine vreau și cu cine vreau”, a spus pentru Cancan actrița, care a și primit pensia recalculată.

„Pot să spun adevărul? Ieri am primit plicul, nu am apucat să-l desfac. Am avut spectacol la Câmpina. Vrei să spun ceva? Pot să mi-o mărească cât vor ei, viața merge mai departe. Ce să facem? Trebuie să supraviețuim și să trăim.

Dacă ne rezumăm la birocrație și la toate problemele astea de zi cu zi, care sunt într-o societate care e atât de schimbătoare și câteodată atât de strâmbă, încât sunt două variante: ori te strâmbi după ea, ori rămâi așa cum ești. Eu rămân așa cum sunt”, a adăugat ea.

Recomandări Daune de 10.000 de euro pentru un copil din Cluj accidentat la grădiniță: „Există lege de pe vremea lui Cuza, dar nimeni nu știe în România”

Adriana Trandafir: „Dacă unii trăiesc din jumătate din pensia mea, eu ce să spun că nu?”

Întrebată dacă ar putea să trăiască exclusiv din pensie, actrița a dezvăluit: „Păi dacă unii trăiesc din jumătate din pensia mea, eu ce să spun că nu? Eu spun că da. În primul rând că eu nu aș trăi numai din pensie, că eu aș face altceva: aș spăla șosele, aș îngriji de bătrâni, de copii, nu știu. Eu aș face ceva.

Și acum fac ceva. Sigur! Nu! Se poate trăi ducându-ți crucea până la capăt. Asta nu înseamnă că e meritoriu. Cred că political corect ar trebui să spun nu, dar eu spun că sunt oameni față de care mă mir cum supraviețuiesc. Și nu sunt răi și nu fac rău. Cum spunea bunica mea: ce faci, mamaie? Fac bine că nu fac rău, maică, înțelegi?”.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 10

„Nu am fost o mamă bună. Mi-aș fi dorit să fiu mult mai des împreună cu copiii mei”

Dincolo de cariera ei, aceasta are doi copii, pe Ștefan și pe Maria Speranța, cu care se laudă acum. Într-un interviu la Antena Stars, actrița și-a spus marele regret, că nu a fost o mamă mai bună, că nu a petrecut mai mult timp cu copiii.

Recomandări Amenințarea unui general rus: „Lovim ținte militare din România, Polonia și Bulgaria, dacă Ucrainei i se va permite să tragă rachete cu rază lungă”

Actrița dezvăluie că din cauza carierei sale la teatru era nevoită să lipsească mult de acasă. „Am fost o mamă lipsă. Mi-aș fi dorit să fiu mult mai des împreună cu copiii mei. (…) Încerc și lupt din răsputeri să fie o mamă înțelegătoare, să nu îmi doresc, să nu-i oblig pe copii să trăiască viața pe care nu am trăit-o eu și să facă lucrurile pe care nu le-am făcut eu. (…) Eu am fost un copil crescut foarte strict, dar când a fost vorba să-mi iau zborul și să plec la facultate, am fugit, că dacă nu fugeam, rămâneam în sat bibliotecară, cred”, a declarat Adriana Trandafir la Antena Stars.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News