Adriana Trandafir a dezvăluit recent, în cadrul emisiunii prezentate de Mirela Vaida, că părinții ei i-au interzis să urmeze actoria, așa că a fugit de acasă, pentru a putea susține examenele.

„Niciodată nu mi-a spus, «Măi, sunt mândru de tine, te iubesc, ce actriță, ce vai-vai». Deși a văzut că am avut niște rezultate, el îmi spunea: «Ei, ce să spun».

I-am spus, «Tată, am spectacol la New York», mi-a zis, «Ei, ce să spun». Totuși, după ce tăticul a plecat, pe biroul lui am găsit toate telegramele mele de la facultate, în care îi spuneam că am terminat anul, că am luat cu 10 examenul, toate scrisorile mele, dar nu mi-a spus, nu mi-a arătat niciodată, decupa din ziare”, a povestit Adriana Trandafir, în cadrul emisiunii amintite, citată de Wowbiz.

