Cum acționează anticorpii monoclonali

Boala Alzheimer este asociată cu acumularea la nivel cerebral a unei proteine numite beta-amiloid, care formează plăci ce perturbă comunicarea dintre neuroni. Terapiile moderne cu anticorpi monoclonali anti-amiloid sunt concepute să „recunoască” și să ajute la eliminarea acestor plăci din creier. Această clasă de tratamente a primit, în ultimii doi ani, aprobare din partea Agenției Americane a Medicamentului (FDA) și recomandare de autorizare din partea Agenției Europene a Medicamentului (EMA), pentru pacienții aflați în stadiile incipiente ale bolii.

Datele din studiile clinice arată o încetinire reală, deși moderată, a declinului cognitiv și funcțional la pacienții tratați, comparativ cu cei din grupurile de control, conform unei analize publicate în 2025 în Frontiers in Pharmacology. Nu este vorba despre o vindecare, ci despre un instrument suplimentar, real, care poate face diferența atunci când este folosit la debutul bolii.

De ce contează echipa și procesul din spatele tratamentului

O astfel de terapie nu se rezumă la administrarea unui medicament. Presupune un proces de lungă durată care începe cu un diagnostic precis, susținut de investigații imagistice și teste cognitive, evaluarea corectă a eligibilității pacientului și, ulterior, monitorizare atentă prin RMN periodice, pentru identificarea din timp a eventualelor reacții adverse specifice acestei clase de tratamente.

La Clinica Neuroaxis, terapia cu anticorpi monoclonali în boala Alzheimer este integrată într-un parcurs medical complet, coordonat de o echipă de neurologi specializați în boli neurodegenerative. Pacientul beneficiază, în aceeași clinică, atât de evaluarea neurologică și investigațiile imagistice necesare stabilirii diagnosticului, cât și de monitorizarea pe toată durata tratamentului – fără drumurile obositoare între specialiști diferiți, care, în cazul unei boli progresive, pot costa timp prețios.

Timpul rămâne factorul decisiv

Aceste terapii sunt eficiente doar când sunt inițiate devreme, în stadiile de declin cognitiv ușor. De aceea, o evaluare neurologică promptă, la primele semne de îngrijorare, poate deschide accesul la opțiuni de tratament care, în urmă cu doar câțiva ani, nu existau.

Pentru pacienți și pentru familiile lor, această schimbare înseamnă un lucru esențial: pentru prima dată, timpul scurs de la primele simptome până la un diagnostic clar și un plan de tratament poate fi transformat, din nou, într-un aliat. Dacă tu sau cineva apropiat resimte primele semne de îngrijorare legate de memorie sau orientare, un consult neurologic din timp poate face diferența în alegerea celei mai potrivite variante de tratament.

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