De ce este acuzat Adrian Pintea în dosarul DNA

„MADR a dispus, prin ordin de ministru, suspendarea de drept a raportului de serviciu al directorului general Adrian Pintea și încetarea exercitării temporare a funcției de director general pentru Romeo Șoldea, ca urmare a comunicării oficiale transmise de către Direcția Națională Anticorupție (DNA) privind măsurile dispuse de procurori în privința conducerilor Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) și Autorității Naționale Fitosanitare (ANF)”, se arată în comunicatul emis de MADR.

La Autoritatea Naţională Fitosanitară (ANF), atribuţiile fostului director general Romeo Şoldea, al cărui mandat a încetat, vor fi preluate de Nechifor Ramona Ionela, director general adjunct, şi de Manole Filofteia, director al Laboratorului Naţional Fitosanitar. Decizia MADR vine în contextul asigurării continuităţii activităţii în cele două instituţii subordonate.

Adrian Pintea, fost secretar de stat în Ministerul Agriculturii, a fost trimis în judecată de către DNA sub acuzaţia că l-ar fi determinat pe Romeo Şoldea să angajeze o persoană fără calificări în domeniul agricol. Respectiva persoană ar fi fost transferată de la Camera Deputaţilor către ANF într-un timp mult mai scurt decât cel prevăzut de legislaţie, fără a avea calificările necesare sau cursuri de formare profesională corespunzătoare.

Cine este Kerekes Melinda Klara, noua şefă a APIA?

Kerekes Melinda Klara este originară din judeţul Harghita, ca şi ministrul Tanczos Barna. Aceasta are o diplomă de licenţă obţinută în 1998 la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Economice Godollo, Ungaria, unde a studiat Economia şi Gestiunea Produselor Agroalimentare, conform Agrointel.

Cu o experienţă vastă în cadrul APIA, Kerekes lucrează în instituţie din 2006, când a fost numită director al Centrului Judeţean Harghita. Ulterior, a fost director general adjunct al APIA până în 2016, iar de atunci a ocupat poziţia de director al Direcţiei Economice. În trecut, Kerekes a mai fost director general al APIA pentru o perioadă scurtă, între 2008 și 2010.

Controversele din jurul lui Kerekes Melinda Klara

Numirea lui Kerekes Melinda Klara la conducerea APIA readuce în discuţie un episod controversat din cariera sa. În 2015, aceasta a fost reţinută într-un dosar de corupţie instrumentat de DNA, alături de Anton Giminadis, fost şef de serviciu în cadrul APIA, şi fostul director general al instituţiei, Gheorghe Dorel Benu. Kerekes a fost acuzată de abuz în serviciu asimilat infracţiunii de corupţie în formă agravată şi continuată, precum şi de instigare la spălare de bani.

Totuşi, de la momentul anunţării începerii urmăririi penale şi al reţinerii, informaţiile legate de acest dosar au fost extrem de limitate. Potrivit surselor publice, Kerekes nu a fost trimisă în judecată şi a continuat să activeze în cadrul APIA fără a fi suspendată din funcţie. Portalul electronic al instanţelor nu indică o finalizare a acestui dosar, deşi prejudiciul estimat era de 26 de milioane de euro.

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