Vladimir Lipaev se plânge într-un interviu acordat pentru agenția de știri de stat TASS că Rusia se confruntă cu o „înscenare propagandistică” din partea României „al cărei scop este de a împiedica noi lovituri ale forţelor armate ruse asupra infrastructurii portuare ucrainene de pe Dunăre şi de la Marea Neagră”.

Ambasadorul rus spune că a cerut dovezi din partea României, fiind interesat în special să afle „parametrii tehnici ai zborului care ar fi permis identificarea dronelor”. Prin urmare, neavând acces la astfel de informații sensibile, Lipaev susține că „partea română s-a limitat la acuzaţii nefondate” la adresa Rusiei.

Vladimir Lipaev mai susține că a avertizat Bucureștiul „cu privire la pericolul unei escaladări ulterioare a confruntării cu Federaţia Rusă”, asta deși Forțele Aeriene Române doar au doborât drone care au încălcat spațiul aerian al țării. El ar mai fi avertizat Bucureștiul și asupra unei posibile „implicări a Forţelor Armate ale României în acţiuni militare directe în spaţiul aerian al Ucrainei” – ceea ce este o invenție totală.

Lipaev a reiterat vechea declarație de propagandă precum că „Rusia nu direcţionează dronele sale de luptă către obiective de pe teritoriul României” și a cerut din nou României să nu sprijine Ucraina în fața invaziei ruse.

În ceea ce privește expulzarea unui angajat al ambasadei ruse, el a numit această decizie ca fiind „nejustificată” și a avertizat că „nu va rămâne fără o reacţie adecvată din partea Rusiei”.

Vladimir Lipaev a fost convocat luni la sediul Ministerul de Externe în legătură cu „încălcările repetate ale frontierelor aeriene ale României în perioada 24-26 iulie 2026, când armata română a doborât trei drone care au pătruns fără autorizaţie pe teritoriul naţional”.

Diplomatului i-au fost prezentate fragmente ale unei drone distruse pe teritoriul României, componente despre care investigațiile derulate de Parchet au confirmat oficial că sunt de proveniență rusească.

Şeful misiunii diplomatice ruse a primit o notă verbală conform căreia unul dintre diplomaţii din subordinea sa trebuie să părăsească teritoriul ţării în termen de cinci zile. În plus, ambasadorul României de la Moscova a fost rechemat de la Bucureşti pentru consultări.

„Partea română a evidențiat că Federația Rusă poartă responsabilitatea exclusivă pentru toate aceste incidente grave și pentru deteriorarea mediului regional de securitate”, se arată într-un comunicat emis de MAE.

🇷🇴 Romania has confirmed that the drones shot down on July 24-26 are Russian.



Bucharest is expelling an employee of the Russian diplomatic mission and recalling its ambassador in Moscow for indefinite consultations.



The Foreign Ministry showed the wreckage of the downed drones… pic.twitter.com/Be1gpdejgU — MAKS 26 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) July 27, 2026

Ambasadorul nu a fost primit de ministrul de Externe Oana Țoiu, ci de un director responsabil pentru spațiul estic. Ministerul de Externe a ales în mod intenționat să nu îl primească pe ambasadorul Rusiei la București la un nivel înalt, ci doar la nivel de director, pentru a transmite un mesaj de dezaprobare față de agresiunea Rusiei, potrivit informațiilor obținute de Libertatea.

Lipaev a mai fost convocat la sediul din Aleea Alexandru, ultima dată pe 29 mai, după ce o dronă de fabricație rusească s-a prăbușit pe un bloc de locuințe din Galați. Nici atunci nu a fost primit de ministrul Oana Țoiu.

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