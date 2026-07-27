Produsul inedit vândut de Lidl și iubit de toată familia

Lidl a inclus în oferta sa un smoothie maker destinat preparării rapide a băuturilor din fructe și legume, o alegere potrivită pentru cei care vor să își pregătească acasă smoothie-uri proaspete. Aparatul are o putere de 300 W și o capacitate de 0,6 litri, fiind conceput pentru utilizarea zilnică și pentru mixarea rapidă a ingredientelor.

Modelul are un design compact, ocupă puțin spațiu pe blatul din bucătărie și este ușor de utilizat datorită funcționării simple. De asemenea, este alimentat printr-un cablu cu o lungime de aproximativ un metru, ceea ce îi oferă suficientă flexibilitate în timpul folosirii. Produsul este disponibil în magazinele Lidl la prețul de 74,99 lei, în limita stocului disponibil.

Lidl include în ofertă și alte produse perfecte pentru bucătărie și gospodărie

Pe lângă smoothie maker, Lidl a inclus în oferta din această săptămână și alte produse destinate bucătăriei și gospodăriei. De la electrocasnice mici pentru prepararea mâncării și băuturilor până la accesorii pentru servire și depozitare, retailerul propune o gamă variată de articole la prețuri accesibile, disponibile în limita stocurilor.

Alte oferte speciale:

  • Caserole din sticlă – 44,99 lei
  • Friteuză cu aer cald (2150 W, 7 programe presetate, volum 5,6 L) – 249 lei
  • Pahare termorezistente (1 set) – 29,99 lei
  • Smoothie Maker (300 W, volum 0,6 L) – 74,99 lei
  • Aparat de gătit orez (200 W, volum 0,8 L) – 47,99 lei(preț Lidl Plus, redus de la 59,99 lei)
  • Sandwichmaker / aparat pentru vafe (750 W) – 44,99 lei
  • Plită cu inducție (2200 W) – 149 lei
  • Plită electrică cu 2 arzătoare (2500 W) – 119 lei
  • Coș pentru pâine – 49,99 lei
  • Pahare (set 4 bucăți) – 19,99 lei
  • Recipient de depozitare din sticlă – 16,99 lei
  • Sticlă cu apă din Tritan (1 L) – 19,99 lei
  • Mixer vertical (350 W) – 37,99 lei
  • Răzătoare multifuncțională (5 inserții interschimbabile) – 24,99 lei
  • Tigaie clătite (25 cm) – 24,99 lei
  • Friteuză cu aer cald (1500 W, volum 5 L, 10 programe presetate) – 329 lei
  • Tigaie din aluminiu (24 cm) – 89,99 lei
  • Tigaie din aluminiu (28 cm) – 99,99 lei
  • Aspirator vertical 2 în 1 – 369 lei
  • Set mătură și făraș – 29,99 lei
  • Aspirator cu sac – 499 lei
  • Fier de călcat – 64,99 lei
  • Coș de gunoi (25 L) – 29,99 lei
  • Coș depozitare (set) – 14,99 lei
  • Umerașe (set 10 bucăți) – 7,99 lei
  • Husă pentru masa de călcat – 14,99 lei
  • Pămătuf / rolă pentru scame – 9,99 lei
  • Uscător de rufe – 42,99 lei
  • Coș telescopic / clești de rufe – 11,99 lei
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