Produsul inedit vândut de Lidl și iubit de toată familia

Lidl a inclus în oferta sa un smoothie maker destinat preparării rapide a băuturilor din fructe și legume, o alegere potrivită pentru cei care vor să își pregătească acasă smoothie-uri proaspete. Aparatul are o putere de 300 W și o capacitate de 0,6 litri, fiind conceput pentru utilizarea zilnică și pentru mixarea rapidă a ingredientelor.

Modelul are un design compact, ocupă puțin spațiu pe blatul din bucătărie și este ușor de utilizat datorită funcționării simple. De asemenea, este alimentat printr-un cablu cu o lungime de aproximativ un metru, ceea ce îi oferă suficientă flexibilitate în timpul folosirii. Produsul este disponibil în magazinele Lidl la prețul de 74,99 lei, în limita stocului disponibil.

Lidl include în ofertă și alte produse perfecte pentru bucătărie și gospodărie

Pe lângă smoothie maker, Lidl a inclus în oferta din această săptămână și alte produse destinate bucătăriei și gospodăriei. De la electrocasnice mici pentru prepararea mâncării și băuturilor până la accesorii pentru servire și depozitare, retailerul propune o gamă variată de articole la prețuri accesibile, disponibile în limita stocurilor.

Alte oferte speciale:

Caserole din sticlă – 44,99 lei

Friteuză cu aer cald (2150 W, 7 programe presetate, volum 5,6 L) – 249 lei

Pahare termorezistente (1 set) – 29,99 lei

Smoothie Maker (300 W, volum 0,6 L) – 74,99 lei

Aparat de gătit orez (200 W, volum 0,8 L) – 47,99 lei(preț Lidl Plus, redus de la 59,99 lei)

Sandwichmaker / aparat pentru vafe (750 W) – 44,99 lei

Plită cu inducție (2200 W) – 149 lei

Plită electrică cu 2 arzătoare (2500 W) – 119 lei

Coș pentru pâine – 49,99 lei

Pahare (set 4 bucăți) – 19,99 lei

Recipient de depozitare din sticlă – 16,99 lei

Sticlă cu apă din Tritan (1 L) – 19,99 lei

Mixer vertical (350 W) – 37,99 lei

Răzătoare multifuncțională (5 inserții interschimbabile) – 24,99 lei

Tigaie clătite (25 cm) – 24,99 lei

Friteuză cu aer cald (1500 W, volum 5 L, 10 programe presetate) – 329 lei

Tigaie din aluminiu (24 cm) – 89,99 lei

Tigaie din aluminiu (28 cm) – 99,99 lei

Aspirator vertical 2 în 1 – 369 lei

Set mătură și făraș – 29,99 lei

Aspirator cu sac – 499 lei

Fier de călcat – 64,99 lei

Coș de gunoi (25 L) – 29,99 lei

Coș depozitare (set) – 14,99 lei

Umerașe (set 10 bucăți) – 7,99 lei

Husă pentru masa de călcat – 14,99 lei

Pămătuf / rolă pentru scame – 9,99 lei

Uscător de rufe – 42,99 lei

Coș telescopic / clești de rufe – 11,99 lei

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