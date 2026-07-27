Dacă prețurile la șezlonguri în Grecia sunt pe unele plaje asemănătoare cu prețurile din România în vara lui 2026, nu același lucru îl putem spune și despre sumele care trebuie scoase din buzunar pentru băuturi.

Spre exemplu, berea costă 6 euro la sticlă de 0,33 litri, la Antigoni Beach de pe brațul Sithonia din Halkidiki, iar la Versus Beach, din stațiunea Nikiti, o bere la draft mic este 5 euro, iar la draft mare este 6,5 euro. Pe aceste plaje o sticla de suc la 0,25 de litri are același preț: 4 euro.

Apă minerală la 7 euro în Halkidiki

Apa plată pe plajele de pe brațul Sithonia are un preț care variază între 0,50 de euro și 0,90 de euro, în timp ce apa minerală are un preț care pentru români poate părea destul de mare. Spre exemplu, o cutie de apă minerală la 0,33 litri costă 4 euro (aproximativ 20 de lei) la Antigoni Beach, în timp ce o sticlă de apă la 0,75 de litri costă 7 euro (aproximativ 35 de lei) pe plaja din Nikiti.

Oamenii pot comanda pe plajele din Halkidiki și sucuri naturale din fructe, la 7 euro, dar și mâncare, printre care souvlaki și gyros de porc sau de pui, care costă 13 euro (aproximativ 65 de lei).

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