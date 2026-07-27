Actorul a fost pus în fața unei provocări logistice, având de interpretat două personaje complet opuse ca tipologie. Dragoș Bucur a detaliat, pentru Libertatea, despre modul în care a gestionat lucrurile, dar și cum a fost revederea cu Cabral și ce tabieturi au în pauzele de filmare.

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Dragoș Bucur: „El oricum e un tip foarte expansiv. Povestim mult”

Planificarea celor două proiecte a început încă din iarnă, ambele oferte fiind analizate atent. Dacă de-a lungul carierei publicul s-a obișnuit să îl vadă în roluri de polițist, bărbat autoritar sau personaj extrem de activ, serialul „Trafic” aduce o ruptură clară de aceste tipare.

„Propunerile au venit oarecum simultan, adică știam din primăvară, din iarnă de ambele. A fost o provocare să le programăm. Și în același timp din punct de vedere al actoriei și al personajelor să nu fie la fel”, a explicat Dragoș Bucur pentru Libertatea.

Vorbind despre noul său rol din „Trafic”, actorul a mărturisit că exact această abatere de la tipologia obișnuită l-a determinat să accepte invitația.

„E un personaj cu totul atipic pentru mine. Eu am jucat de cele mai multe ori personaje de-astea foarte active, tipul voluntar, tipul puternic. Acesta este opusul la ceea ce am jucat până acum. Dar asta a fost, de fapt, una dintre provocările cele mai plăcute pentru mine.”

Revederea cu Cabral pe platourile de filmare, după două decenii

Al doilea proiect, continuarea serialului „Băieți buni”, a marcat o reîntâlnire profesională rară. Dragoș Bucur împarte din nou secvențele cu Cabral. Deși cei doi au păstrat legătura de-a lungul timpului și s-au mai intersectat la diverse evenimente, nu au mai jucat împreună într-un proiect TV de aproximativ 20 de ani.

Atmosfera din spatele camerelor a fost marcată de nostalgie și de un dialog deschis.

„Foarte frumos. Are așa și o notă de nostalgie pentru noi. Ok, ne-am mai văzut la evenimente sau pe stradă, dar n-am mai lucrat în ăștia 20 de ani și a fost foarte plăcut să ne reîntâlnim în fața camerelor”, a povestit actorul. Bucur a completat tabloul pauzelor dintre cadre, descriind dinamica dintre el și Cabral ca fiind una plină de energie și umor: „Stăm și vorbim și depănăm tot felul de chestii, de la glumițe. El oricum e un tip foarte expansiv. Eu la fel vorbesc mult, povestim mult”, a încheiat Dragoș Bucur.

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