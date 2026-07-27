Proiectul care vizează modernizarea actualelor depozite și rețele de conducte și extinderea lanțului reprezinntă cea mai mare investiție din istoria de 77 de ani a NATO.

Cele 27 de miliarde de euro alocate lanțului modern de aprovizionare cu combustibil provin din bugetul NATO, buget constitituit de contribuțiile statelor membre.

Cum ar putea arăta rețeau de combustibili a NATO în România

Pe 23 iulie, președintele Nicușor Dan a anunțat că din cele 27 de miliarde de euto alocate investiției, 2,15 miliarde vor fi alocate României, adică aproximativ 8 la sută din suma totală.

România contribuie la bugetul anual al NATO cu sume cuprinse între 50 și 60 de milioane de euro, potrivit unei surse civile la curent cu situația.

Statisticile NATO arată că în 2026, contribuția României la bugetele civil, militar și de investiții în domeniul securității al Alianței reprezintă 1,6 la sută din total.



Polonia contribuie cu peste 3 la sută, Marea Britanie cu peste 10 la sută, iar Statele Unite contribuie la bugetul NATO, în 2026, cu sume care echivalează cu aproape 15 la sută din bugetul total pentru cele trei componente bugetare.

Cum România a aderat la NATO acum 22 de ani, investiția pe care Alianța a aprobat-o acum în țara noastră pentru următorii ani reprezentă mai mult decât dublul contribuției Bucureștiului la bugetul comun al Alianței.

Grosul banilor va ajunge în România de la state care contribuie cu mult mai mult la apărarea comună a celor 32 de aliați.

În România, NATO nu are o rețea de conducte de aprovizionare cu combustibil pentru că a aderat în 2004, după ce aceasta a fost construită.

Tocmai de aceea, rețeaua se va extinde în tot estul NATO, inclusiv în statele membre care au aderat odată cu România: Bulgaria, Slovenia, Slovacia și țările baltice.

Președintele Nicușor Dan „>a mai explicat pe 23 iulie că „noua rețea va traversa și teritoriul României, va avea atât utilizări militare, cât și civile și va crea oportunități importante pentru economia și companiile românești”.

„Acest proiect consolidează rolul României ca stat aliat de primă linie la Marea Neagră și întărește conectivitatea strategică a țării noastre cu aliații NATO”, mai spunea șeful statului într-o postare pe Facebook.

Harta conductelor și/sau depozitelor ce vor fi construite e secretă. Surse diplomatice au explicat însă pentru Libertatea că în România vor fi construite sute de kilometri de conducte, „dinspre sud spre vest”.

Aceeași sursă mai explică: „Planul include mai multe state: Turcia, Grecia, Bulgaria, Cehia, Slovacia, Ungaria, Polonia și țările baltice (Lituania, Letonia și Estonia). Pentru România investiția este o premieră, este prima dată când NATO da bani acestei țări, direct, iar sumele vor merge în avans, pentru a exista bani de construcții”, susține o sursă NATO pentru Libertatea.

În acest moment, planul de extindere a rețelei de combustibili a NATO este în faza de studiu de fezabilitate.

Pentru a putea trece la fapte, România trebuie ca în următoarea perioadă să înființeze o instituție specială care să implementeze investiția în rețeaua de aprovizionare cu benzină și motorină.

Apoi, după finalizarea studiilor, trebuie organizate licitații, la care pot participa inclusiv firme românești.

„Unele lucrări vor fi regionale așa că firme din România pot lucra în mai multe state. Pe de altă parte, odată creată această rețea, companii comerciale se pot conecta la ea pentru că rețeaua va fi și militară și civilă”, mai explică sursa NATO pentru Libertatea.

Polonia a făcut primii pași pentru conecterea la rețeaua NATO de combustibili în 2025 când Ministerul Polonez al Apărării a semnat un acord preliminar cu Agenția NATO de Sprijin și Achiziții (NSPA). Acordul viza conectarea sistemului de conducte și construirea unor facilități suplimentare de stocare a combustibilului pentru forțele Alianței în Polonia.

Cât combustibil consumă lunar Ucraina

Investiția NATO a fost negociată timp de cinci ani, iar ea s-a finalizat la patru ani de la invadarea Ucrainei de către Rusia.

Războiul din Ucraina arată că deși conflictul din țara vecină se poartă acum în mare parte cu drone, consumul de combustibil este uriaș în război.

Cantitățile de conbustibil consumate de Armata Ucrainei sunt secrete însă în luna martie, președintele Volodimir Zelensky declara că țara sa are nevoie de aproximativ 700.000 de tone de motorină și benzină în fiecare lună, potrivit agenției presă de turce Anadolu.

„Aprovizionarea totală cu motorină și benzină pentru întreaga țară, inclusiv pentru armată, se ridică la aproximativ 700.000 de tone pe lună. Estimăm volumele anuale la aproximativ 7,2, 7,4 milioane de tone”, a adăugat el.

Zelensky mai declara că „Armata este prioritatea noastră” în ceea ce privește aprovizionarea.

Cât și cum va cheltui NATO pentru apărarea colectivă în următorii ani

Consiliul Nord Atlantic a hotărât pe 22 iulie că numai în 2027, NATO va cheltui 6,5 miliarde de euro pentru diferite proiecte de securitate.

„Finanțarea comună a NATO susține capabilitățile și infrastructura care contribuie la protejarea unui miliard de cetățeni. Aceasta consolidează postura de descurajare și apărare, facilitează operațiunile și misiunile NATO, sprijină capacitatea de luptă și stă la baza proceselor de consultare, comandă și control ale Alianței”, a transmis Alianța Nord Atlantică.

Planul de investiții al NATO din următorii ani va asigura și resurse pentru sprijinul prioritar acordat Ucrainei, inclusiv pentru inițiativa NATO privind asistența de securitate și instruirea pentru Ucraina, precum și pentru Centrul comun NATO-Ucraina de analiză, instruire și educație, a mai transmis pe 22 iulie, Alianța.

Investiția în extinderea lanțului de aprovizionare cu combustibil în Estul NATO este pregătită de mulți ani. Încă din 2024, Comandamentul Suprem Aliat pentru Transformare (SACT) a anunțat că dezvoltă un asemenea program și anunța că este în căutarea unor achiziții de combustibil terestru și de aviație în cantități mari precum și echipamente tactice pentru manipularea combustibilului.

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