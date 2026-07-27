Procedura de extrădare s-a finalizat, luni, pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă” din Otopeni, la terminalul „Plecări”. Sub escorta polițiștilor, suspectul a fost urcat la bordul unei curse cu destinația Germania.

Întrebat de jurnaliști despre motivele pentru care este căutat de procurorii germani și de ce s-a întors în România, Gradu Cârpaci a susținut că este nevinovat și a afirmat că la mijloc ar fi vorba despre o înscenare financiară orchestrată de o altă rețea rivală.

„O să iasă adevărul în Germania acum. O să vedeți cine este vinovat. Un alt clan care ne cere 300.000 de euro și care a depus plângere mincinoasă împotriva noastră. O să vedeți cine este de vină. Nu am fugit de justiție, sunt foarte bolnav și am un avocat în Germania care știe tot”, a declarat Gradu Cârpaci înainte de îmbarcare.

Un bărbat, ținut în sclavie și obligat să doneze un rinichi

Investigația instrumentată de autoritățile germane, în colaborare cu procurorii DIICOT, scoate la iveală detalii șocante. Gradu Cârpaci și o femeie din același clan sunt acuzați că au sechestrat un cetățean român pe teritoriul Germaniei, supunându-l la abuzuri fizice și psihice de lungă durată.

Victima a fost lipsită de libertate, obligată să presteze munci neremunerate și forțată să semneze mai multe contracte fictive de vânzare-cumpărare pentru autoturisme de lux.

Miza principală a rețelei a mers însă mult mai departe. Sub amenințarea directă că părinții săi rămași în România vor fi uciși, bărbatul sechestrat a fost constrâns să accepte donarea unui rinichi în favoarea suspectului.

Prelevarea organului a avut loc într-o clinică medicală din Germania, unde victima a fost obligată să declare în fals în fața cadrelor medicale că este nepotul de sânge al lui Gradu Cârpaci.

Operațiune DIICOT în Caransebeș și mandatul european de arestare

Prinderea suspecților a avut loc în urma unei acțiuni punctuale desfășurate de procurorii DIICOT în județul Caraș-Severin, la Caransebeș, unde cei doi membri ai clanului Cârpaci se adăposteau.

Mandatele europene de arestare au fost puse în aplicare imediat, iar instanțele românești au confirmat legalitatea acestora, punând în mișcare mecanismul de predare către justiția germană.

Gradu Cârpaci urmează să fie audiat și judecat pe teritoriul Germaniei pentru infracțiunile de trafic de persoane, sclavie și vătămare corporală gravă.

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