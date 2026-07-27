Direct din vacanță, fostul luptător, care a fost și garda de corp a lui Gigi Becali în trecut, a oferit detalii despre cum încearcă să se relaxeze, în timp ce fetița și băiețelul său vor să se distreze cât mai mult și să meargă la toboganele cu apă.

Cătălin Zmărăndescu se află în Antalya

Familia Zmărăndescu a plecat în Turcia după ce Matilda, în vârstă de 8 ani, a ajuns campioană mondială Brazilian Jujitsu.

„După un an în care am trăit aproape numai după program, competiții, antrenamente și responsabilități, a venit și momentul în care punem pauză. Matilda a meritat din plin această vacanță. Campionate naționale, competiții internaționale, două titluri mondiale, școală, sute de ore de antrenament, toate au cerut sacrificii. Iar munca trebuie răsplătită. Ce nu înțeleg însă este de unde își ia energia”, a spus Cătălin Zmărăndescu pentru Click.

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Fostul sportiv a dezvăluit și cum l-au trezit copiii lui la ora 07.00 dimineața, într-o zi din vacanța petrecută în Antalya.

Fostul sportiv, surprins de copiii săi

„La ora 07.00 dimineața simt o prezență lângă pat. Deschid încet ochii și văd o siluetă cu părul blond și doi ochi albaștri care mă priveau zâmbind: «Dad, mergem la distracție?». «Mat… chiar nu ai somn?». Nici nu apuc să termin întrebarea că, dintr-un colț al camerei, se aude glasul celui mai mic membru al familiei: «Tati, hai la toboganele cu apă»! Vladimir Cătălin jr era deja pregătit de aventură.

Încercam să-mi dau seama ce se întâmplă. Nu era ora de antrenament. Nu aveam de rezolvat nimic la sală. Nu mă aștepta nicio competiție. Apoi, din cealaltă cameră a apartamentului din resort se aude vocea pe care o iubesc cel mai mult: «Iubire, hai la cafea, că avem o zi lungă»!

Atunci am realizat. Suntem în vacanță. Fără cronometru. Fără presiune. Fără program. Doar noi. Mare. Soare. Râsete. Tobogane. Cafea. Familie. Și, pentru câteva zile, cel mai important antrenament este să învățăm din nou să ne bucurăm de fiecare clipă împreună. Pentru că, la final, adevărata bogăție nu sunt medaliile, ci amintirile pe care le construim cu cei pe care îi iubim. Doamne, îți mulțumesc pentru familia mea și pentru aceste momente”, a mai afirmat Cătălin Zmărăndescu.

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