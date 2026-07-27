Care este secretul bunicilor balcanice pentru cel mai bun gulaș

Există arome și gusturi care ne poartă instantaneu înapoi în copilărie, iar aroma unui gulaș rumen, pregătit pe îndelete în bucătăria bunicii, este fără îndoială una dintre ele. Fără ingrediente sofisticate, fără aditivi sau tehnici culinare complicate, gospodinele de altădată reușeau de fiecare dată să obțină o carne fragedă și un sos extrem de dens și bogat.

Deși mulți tind să creadă că textura perfectă se obține adăugând făină sau amidon la final, adevăratul secret al bunicilor era mult mai simplu și se baza pe modul de pregătire al unui ingredient de bază: ceapa.

Gulaș la ceaun, gătit pentru un eveniment folosind rețeta clasică. Sursa foto: Shutterstock

De ce era gulașul bunicilor mult mai gustos și mai legat

Ceapa reprezintă fundația oricărei rețete pentru gulaș, însă modul în care este procesată și gătită influențează direct textura finală a sosului. Totuși, ceapa se pare că juca rolul principal și de această dată.

Ceapa are un rol esențial în textura și savoarea gulașului. Secretul bunicilor era să gătească ceapa la foc mic, cu răbdare, până devenea moale și căpăta o culoare aurie și sticloasă.

Ceapa are un rol esențial în textura și savoarea gulașului. Sursa foto: Shutterstock

Procesul lent de caramelizare eliberează zaharurile naturale ale cepei, oferind gulașului o dulceață subtilă și un sos cremos. Cu cât ceapa este gătită mai încet, cu atât mai mult se descompune, îngroșând sosul fără a fi necesari agenți suplimentari precum făina sau amidonul.

Trucul simplu pe care îl foloseau înainte de a pune ceapa la călit

Pe lângă gătirea la foc mic, bătrânele aveau un mic ritual înainte ca ceapa să ajungă în cratiță. După ce o tocau cât mai mărunt, o lăsau „să se odihnească câteva minute pe tocător”.

Unele gospodine presărau și un praf de sare peste ea imediat după ce o tăiau. Acest pas ajută la extragerea sucurilor naturale din ceapă, făcând-o să se înmoaie mult mai repede și mai uniform în timpul călirii. Rezultatul este un sos omogen, în care bucățile de ceapă dispar aproape complet, lăsând în urmă doar o textură catifelată.

Greșeala frecventă care strică sosul de gulaș

Cea mai mare greșeală în bucătăriile moderne este graba. Din dorința de a economisi timp, ceapa este prăjită rapid, la foc mare. În acest caz, ea se arde la suprafață, devine amară și rămâne tare la interior, fără să apuce să se descompună.

Rezultatul va fi un sos diluat, apos, cu bucăți plutitoare de ceapă nefiartă, căruia îi va lipsi profunzimea gustului.

O altă greșeală frecventă este adăugarea unei cantități prea mari de lichid de la început sau punerea cărnii peste ceapă înainte ca aceasta să fie bine înmuiată.

Un gulaș reușit are nevoie de timp, foc domol, o cantitate generoasă de ceapă și multă răbdare pentru a-și dezvolta toate aromele. Sursa foto: Shutterstock

De unde provine gulașul: Povestea fascinantă a păstorilor din Marea Câmpie Maghiară

Istoria gulașului își are originea în Ungaria și începe cu mai bine de un mileniu în urmă, în secolul al IX-lea. Numele său provine direct din limba maghiară, unde cuvântul gulya înseamnă turmă de vite, iar gulyás desemnează văcarul sau păstorul de vite.

Păstorii maghiari care străbăteau Marea Câmpie Maghiară (Puszta) aveau nevoie de o hrană consistentă, ușor de transportat și de preparat în condiții de tabără, potrivit informațiilor din Encyclopedia Britannica. Aceștia găteau carnea de vită într-un ceaun de fontă suspendat deasupra focului deschis, numit bogrács.

Gulașul original nu avea culoarea roșie intensă de astăzi, mai precizează și Boiaua de ardei (paprika), ingredientul devenit emblemă națională. Sursa foto: Shutterstock

În acele timpuri străvechi, păstorii foloseau o metodă ingenioasă de conservare: fierbeau carnea tăiată bucăți cu ceapă până când lichidul scădea complet, apoi o uscau la soare și o păstrau în pungi din stomac de oaie. În timpul călătoriilor, era suficient să adauge apă peste carnea uscată și să o pună din nou la fiert în ceaun, potrivit Smithsonianmag.com.

Gulașul original nu avea culoarea roșie intensă de astăzi, mai precizează și Boiaua de ardei (paprika), ingredientul devenit emblemă națională, a ajuns în bucătăria maghiară mult mai târziu, în secolele XVI–XVII, după ce ardeii au fost aduși din America în Europa și introduși de Imperiul Otoman.

Cum a devenit gulașul un simbol și unul dintre cele mai cunoscute preparate din Balcani

Transformarea gulașului dintr-o mâncare rustică de păstori într-un simbol național s-a produs la sfârșitul secolului al XVIII-lea, relatează National Geographic.

În timpul domniei împăratului Iosif al II-lea, când noblesa maghiară încerca să își protejeze identitatea culturală în fața influenței germane a Imperiului Habsburgic, preparatele tradiționale din carne și boia au fost adoptate ca simbol al rezistenței și al mândriei naționale.

Până în secolul al XIX-lea, gulașul a trecut din ceaunele văcarilor direct în meniurile restaurantelor de lux din Budapesta și Viena, cucerind ulterior întreaga lume.

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