TVA de 10% la locuințe până la data de 30 septembrie 2026

Senatul României a adoptat luni, 27 iulie 2026, în cadrul unei ședințe extraordinare, mai multe proiecte legislative esențiale pentru respectarea angajamentelor asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Printre acestea se numără măsuri care vin în sprijinul populației și al economiei, dar și soluții pentru deblocarea unor situații administrative urgente, informează News.ro.

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a anunțat că una dintre deciziile importante luate vizează problema creată la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI).

„Am adoptat soluția legislativă pentru situația creată la ANCPI, astfel încât persoanele care au semnat contracte și și-au făcut planuri în baza legislației în vigoare să nu suporte consecințele unui blocaj administrativ care nu le este imputabil. Termenul agreat, 30 septembrie, va permite aplicarea cotei reduse de TVA pentru locuințele care îndeplinesc condițiile legale”, a declarat Mircea Abrudean.

Care sunt măsurile adoptate pentru combaterea scumpirilor la carburanți

Un alt punct important din cadrul ședinței a fost adoptarea unor măsuri pentru atenuarea impactului creșterii prețurilor la carburanți asupra populației și economiei.

„Legea instituie un mecanism prin care adaosurile comerciale sunt limitate, iar acciza la motorină poate fi redusă gradual, în funcție de evoluția prețurilor, atunci când indicatorii de piață o justifică. Mecanismul este dinamic și se dezactivează automat atunci când condițiile de criză nu mai sunt îndeplinite”, a explicat președintele Senatului.

Senatul a adoptat o serie de proiecte pentru Administrația Fiscală și PNRR

Tot în cadrul ședinței de luni, Senatul a aprobat o serie de proiecte legislative menite să îmbunătățească performanța administrației fiscale și vamale. De asemenea, s-au adus modificări Codului administrativ, acestea făcând parte din pachetul de legi restante din PNRR.

„Sunt proiecte care ne vor ajuta să salvăm peste 3 miliarde de euro”, a subliniat Mircea Abrudean.

Deciziile luate de Senat vin pe fondul unor provocări economice interne și externe, având ca scop principal sprijinirea cetățenilor și a economiei naționale, în conformitate cu obiectivele incluse în PNRR.

Atacul cibernetic din 14 iulie 2026 a blocat activitatea ANCPI

La data de 14 iulie 2026, un atac cibernetic de tip ransomware ar fi lovit infrastructura digitală a ANCPI. În urma incidentului, baza de date centrală care conține evidența proprietăților și a drepturilor reale asupra imobilelor nu a fost compromisă.

„Nu există dovezi că atacatorii au avut acces la aceste date. Integritatea evidenței cadastrale și de carte funciară este, la acest moment, confirmată”, a transmis Guvernul României.

Pentru a limita extinderea atacului, infrastructura afectată a fost izolată imediat. Echipele tehnice ale ANCPI, alături de specialiști din Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) și Cyberint, lucrează pentru a reconstrui infrastructura și a operaționaliza aplicația e-Terra în Cloudul Guvernamental.

Cu toate acestea, procesul de migrare, care trebuia finalizat până la 22 iulie, este încă în desfășurare.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat pentru Libertatea.ro: „Nimeni nu mai riscă să facă o estimare de timp pentru că, după cum ați văzut, nici cele anterioare nu s-au adeverit”.

Profesioniștii din cadastru au fost afectați grav de blocaj

Blocajul sistemelor informatice ale ANCPI a avut un impact semnificativ asupra a peste 10.000 de profesioniști din domeniul cadastrului. Conform unui comunicat emis de Colegiul Geodezilor din România pe 25 iulie 2026, sute de firme din domeniul cadastrului, topografiei și geodeziei se confruntă cu dificultăți economice majore.

„Pentru firmele și persoanele autorizate din domeniu, fiecare zi de blocaj înseamnă lucrări care nu pot fi documentate complet, depuse, recepționate și finalizate, contracte care nu pot fi închise, facturi care nu pot fi emise sau încasate și termene care nu pot fi respectate”, au explicat reprezentanții Colegiului Geodezilor din România.

Această situație poate duce la pierderi financiare semnificative, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii, care continuă să suporte costuri operaționale fără a genera venituri. În același timp, blocajul amenință investițiile în derulare și contractele cu termene stricte.

Care sunt recomandările autorităților pentru utilizatorii afectați

Autoritățile au emis o serie de recomandări pentru utilizatorii platformei ePay.ancpi.ro, care va fi înlocuită ulterior cu un alt modul software pentru plăți electronice.

„Recomandăm tuturor celor care au folosit ePay.ancpi.ro să își schimbe parola de acces, mai ales dacă o folosesc și pe alte conturi sau servicii online. Recomandăm, de asemenea, prudență sporită la mesaje sau apeluri care solicită date personale, financiare ori coduri de acces – nicio instituție a statului nu solicită astfel de informații prin telefon sau e-mail”, a transmis Guvernul României.

Ce măsuri iau autoritățile

Pentru a preveni astfel de incidente în viitor, Guvernul, împreună cu DNSC, STS și Cyberint, implementează măsuri suplimentare de securizare a infrastructurii informatice.

Acestea includ segmentarea rețelei, autentificarea multi-factor pentru conturile privilegiate și monitorizarea continuă. În plus, investigațiile tehnice și judiciare continuă, cu scopul de a identifica autorii atacului și de a preveni alte incidente similare.

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