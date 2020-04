De Livia Lixandru,

„Abia aștept să se termine şi să încercăm să reparăm ce s-o strica în toată această perioadă. Chiar dacă sună rău, concertele au fost şi sunt ultima grijă.

Am amânat concerte şi le-am reprogramat cu mult înainte să nu mai fie voie. Aşa mi s-a părut responsabil. Şi tot aşa, am închis şi grădiniţa şi salonul. Am zis că nu are nici un sens să riscăm şi să ajungem la altele.

În aceste condiţii, nu ştiu cât s-a pierdut financiar în această perioadă, fiindcă nu am făcut calculul, dar s-a pierdut tot. Când s-o relua treaba, vedem ce şi cum. Până atunci însă… #stamacasa’”, a declarat Pepe pentru ciao.ro.

Citeşte şi:

Sărbători în pandemie printre măslini și portocali. Duminica Floriilor în prima mănăstire ortodoxă românească din Portugalia

Curajul unui asistent medical de 22 de ani din Republica Moldova. “De ce să mă concedieze? Că le-am arătat breșele reale?”

Roxana Marinescu, prima vedetă diagnosticată cu COVID-19. Cum se simte fostul „iepuraș” Playboy. „Am văzut moartea cu ochii”

GSP.RO Klaus Iohannis l-a întors din drum pe Gigi Becali: „Dacă a zis asta, nu mă mai interesează”

HOROSCOP Horoscop 13 aprilie 2020. Vărsătorii pot ajunge în propria lor capcană