Scandalul dintre Pepe și Raluca Pastramă a izbucnit după ce ea s-a arătat nemulțumită că petrece tot mai puțin timp cu copiii lor, astfel că a cerut în instanță să fie schimbat programul fetițelor, își dorește ca acestea să locuiască o săptămână la ea, alta la tatăl lor. Pepe nu e de acord și se judecă cu fosta lui soție.

Totodată, între cei doi a pornit și un război al declarațiilor, ea l-a acuzat pe artist că obișnuiește să consume substanțe interzise, el a negat și a ripostat arătând un video compromițător în care ar apărea Raluca Pastramă. Acuzațiile continuă, pentru emisiunea „Un show păcătos” Raluca Pastramă a susținut că Pepe a înșelat-o cu Yasmine Ody, actuala lui soție.

Tot ea zice că Yasmine îi era bună prietenă, atât ei cât și familiei lui Pepe. În același interviu, Raluca Pastramă a vorbit și despre motivele reale care ar fi dus la despărțirea de Pepe, menționând că tensiunile din relația lor au fost cauzate în mare parte de familia artistului, care nu a acceptat-o niciodată pe deplin. Ea a subliniat că între ea și fostul său soț existau neînțelegeri constante, ceea ce a făcut relația dificilă.

„Fata aceea mie mi-a fost prietenă. Ea a fost prietenă cu noi ani de zile. Ea venea cu bărbatul ei la noi în casă, adică el se împrietenise cu bărbatul ei. Îl machia pe el. Ea a dormit cu mine în pat. Pepe pleca la cântări și ea dormea cu mine în pat.

Ea a fost foarte prietenă cu mine, și nu doar cu mine, cu toată familia lui. Toată familia lui știa de ea și că ei aveau o relație de dinainte. Ei aveau o relație de dinaintea divorțului nostru. El a mers la sigur, dar asta este o altă discuție.”, a declarat Raluca Pastramă în emisiunea de televiziune.

Pepe, despre soția Yasmine: „Am remarcat-o dintotdeauna că a fost frumoasă mereu”

În prezent, Pepe e căsătorit cu Yasmine, care i-a dăruit un băiețel, pe Pepe jr. El și soția au o poveste frumoasă de iubire, căci se cunosc de mulți ani, au fost vecini. Pe artist nici diferența de vârstă de 15 ani dintre ei nu-l deranjează.

„15 ani. Pentru noi e foarte bine, ne înțelegem foarte bine. Între noi nu cred că se vede neapărat diferența de vârstă, că eu par mai puștan și ea e foarte matură, cumva mă întinerește și pe mine. Nu, eu nu simt că este o diferență de vârstă între noi și cred că nici ea nu simte asta”, a explicat artistul, care a și spus cum a început relația lor.

„O știam de când era copil, că am fost vecini. Dar așa să o remarc, când a crescut și am văzut că s-a făcut frumoasă. Și știind că sunt și eu liber, și ea liberă, și am fost invitat la o petrecere la care era și ea, atunci am remarcat-o, atunci am fost mai atent, că de remarcat am remarcat-o dintotdeauna că a fost frumoasă mereu. Am fost vecini la un bloc diferență”, a mai declarat Pepe despre povestea de iubire cu soția lui, conform Playtech.

