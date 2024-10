Ieri, Raluca Pastramă a ajuns la capătul puterilor în scandalul cu Pepe. Ea l-a acuzat pe artist că se află în spatele articolelor și ponturilor primite în presă despre ea, care îi strică imaginea. Tot el a fost și cel care a făcut public un filmuleț compromițător în care ea ar apărea.

Deranjat de acuzațiile ei, Pepe se apară și spune că el nu face lucruri pe la spate, că prezintă adevărul și își asumă tot. „Nu mă mai interesează viața Ralucăi și când am zis să nu mă mai asociați cu ea acum câteva luni, știam ce spun. Eu am explicat public și sunt asumat, eu nu fac porcării pe la spate.

Oricine are o problemă, să se adreseze instanțelor sau autorităților competente, că la televizor și în ziare nu poți avea decizii… ai doar scandal. Fiecare să răspundă pentru ce face, să nu mai caute alți vinovați. Mulțumesc!”, a declarat Pepe pentru Spynews.ro.

Raluca Pastramă despre Pepe: „În spatele acestei povești este un om plin de ură”

Raluca Pastramă susține că Pepe vrea să îi strice imaginea. Cei doi sunt în prezent în proces, ea luptă în instanță pentru copiii ei, vrea ca fetițele lor să locuiască o săptămână la ea și o săptămână la tatăl lor, în prezent au domiciliul la Pepe.

Recomandări Criminalul mai sadic decât Rîmaru. După ce omora, lua bani de la părinţii fetelor ucise, îi suna şi se întâlnea cu ei, „pentru a nu-i face să sufere”

„Nu pot să mai merg pe stradă că imediat apare o poveste? (…) Nu ați văzut cum Pepe a reușit pentru o seară să manipuleze niște oameni buni într-un platou TV, comițând infracțiuni? Acum a început și cu voi? Da, clar știu că el (PEPE) se află în spatele acestor povești, îmi este clar.

Sper să vă fie și vouă!!! Nu, nu este doar un subiect de scandal, în spatele acestei povești este un om plin de ură, care se face de râs, încercând să o discrediteze pe mama copiilor lui, vrând, de fapt, să inducă oamenilor, din nou, alte lucruri urâte despre mine”, a fost mesajul scris de Raluca Pastramă pe rețelele de socializare.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 10

Oana Roman îi ia apărarea lui Pepe

Oana Roman a avut prima reacție după izbucnirea scandalului dintre Pepe și Raluca Pastramă. Vedeta și artistul sunt foarte buni prieteni și petrec mult timp împreună, astfel că, Oana știe exact ce se întâmplă în viața acestuia.

Oana Roman a avut numai cuvinte de laudă la adresa lui Pepe. Ea susţine că artistul le oferă fiicelor sale tot ce au nevoie. „Sincer, nu am ce să comentez de rău. Ei știu care e situația, eu nu pot să mă bag. Ce știu e că el are grijă de fete impecabil și că le crește foarte frumos. Asta e ceea ce văd eu. Pot să spun că e un super tată și că are super grijă de ele. Noi ne vedem des și eu văd cât sunt de bine fetele, fericite și îngrijite. El chiar le oferă tot și mai ales le oferă iubire și mediu stabil”, a declarat Oana Roman pentru Fanatik.

La noapte se dă ora înapoi. Vezi cum trece România la ora de iarnă 2024!

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News