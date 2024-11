Raluca Pastramă a făcut recent declarații neașteptate despre motivele care au dus la despărțirea de artistul Pepe, după un mariaj de zece ani. Aceasta a mărturisit că distanțarea dintre ei a început cu mult înainte de oficializarea divorțului și că presiunile vieții publice și lipsa sprijinului din partea familiei lui Pepe au contribuit la tensionarea relației. Raluca a explicat că, după luni de neînțelegeri, a simțit nevoia unei discuții decisive, care a dus, în final, la decizia de separare.

„A fost ciudat atunci când noi ne-am despărțit, pentru că noi, cumva, de câteva luni de zile nu mai stăteam împreună. El dormea într-o cameră, eu în alta, ne separasem din punctul ăsta de vedere. După multe luni de zile am îndrăznit să mă duc la el și să-i spun: «Ce facem? Pentru că nu e normal pentru nici unul dintre noi să continuăm așa. E normal să avem o viață sănătoasă, adică o viață normală». El mi-a spus: «Ce vrei să faci, vrei să pleci la mama ta?». Am zis ok.

Eu acum vă spun ce s-a întâmplat în ultimă instanță, nu vorbesc câte s-au întâmplat în cei zece ani de căsnicie. Nu a fost roz și ne-am trezit noi în ultimele șase luni să nu ne mai înțelegem. În decurs de zece ani, când ai o viață de artist, doi copii și eu pe lângă el, un milion de articole, un milion de lucruri urâte care s-au întâmplat de-a lungul timpului, un milion de discuții, oameni ce au intervenit între noi…“, a povestit fosta soție a artistului în podcastul „Gând la gând cu Teo”.

„Și familia lui a avut un aport foarte mare la discuțiile dintre noi, în sensul negativ al lucrurilor”

Pe lângă presiunile generate de cariera publică a cântărețului, Raluca a menționat și dificultățile de a se simți înțeleasă și sprijinită de familia fostului soț, lucru care a contribuit la acumularea frustrărilor. Fosta parteneră a artistului a simțit că nu primește susținerea necesară în fața problemelor lor de familie și a precizat că aceste tensiuni au accelerat ruptura.

„Îmi pare rău să spun asta, dar și familia lui a avut un aport foarte mare la discuțiile dintre noi, în sensul negativ al lucrurilor. El s-a simțit vinovat de faptul că a fost câțiva ani certat cu familia lui și avea senzația că dacă o să facă asta va greși, dar situația noastră era cu totul și cu totul alta, noi formam o familie, nu mai eram iubit și iubită.

Niciodată nu a fost acolo ca să separe lucrurile, niciodată nu a pus limite, ceea ce a fost foarte greu pentru mine. Eu tot timpul a trebuit să mă lupt cu familia lui, cu oamenii, cu presa. M-am luptat singură întotdeauna, chiar și cu fosta lui soție, eu m-am luptat tot singură. El niciodată nu a venit să-mi sară în ajutor, să mă apere, să mă protejeze. După toate scandalurile venea acasă și eu mă simțeam vinovată, aveam senzația că eu greșesc cu ceva. Nu doar el se comporta urât cu mine, ci și familia lui”, a mai spus ea.

„Mama îi gătea, tata stătea cu el la cafea, glumeau, râdeau. Ai mei întotdeauna au ținut cu el”

Între timp, relația dintre Raluca și Pepe a rămas una tensionată, cei doi foști parteneri fiind implicați într-o dispută pentru custodia celor două fiice, Maria și Rosa. Raluca a subliniat însă că părinții săi au avut o legătură specială cu Pepe, susținându-l de-a lungul anilor.

„Familia mea aveam senzația că e familia lui. Familia mea l-a iubit atât de mult. El avea perioade foarte lungi când nu se ducea la mama lui acasă, în schimb venea la mama aproape zilnic. I-a zis la tata la un moment dat: «Nea Nelu, dacă aș fi avut un tată ca dumneavoastră, aș fi ajuns sus tare rău de tot». Mama îi gătea, tata stătea cu el la cafea, glumeau, râdeau. Ai mei întotdeauna au ținut cu el. Acum sunt dezamăgiți, supărați. El era băiatul lor”, a precizat ea pentru sursa citată anterior.

