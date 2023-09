Căsătoriți în anul 2016, Oana Zăvoranu și Alex Ashraf au fost în centrul atenției în ultimele luni deoarece au existat numeroase speculații că s-au despărțit, că el deja ar avea o altă relație. Despre posibila amantă a soțului ei, vedeta declara recent: „Mariajul nostru e foarte bine!

Nu există nimic de semnalat pe această chestiune! Sigur, din 2013 de când ne-am luat, au mai existat și momente delicate, dar în viața cărei familii nu apar și asemenea lucruri? Cine spune că în căsnicia sa a fost totul doar lapte și miere, atunci acela sigur încearcă să vă ducă de nas!”.

Alex Ashraf și Oana Zăvoranu, divorț după 7 ani de căsnicie?

Și a continuat: „Nu obișnuiesc să stau în aceeași casă, sub același acoperiș cu cineva de care am decis să mă separ sau cu cineva cu care am ajuns la capătul unei relații. M-am săturat de tot felul de trepăduși care nu au nimic altceva de făcut în viață decât să se agațe de numele meu, fiindcă e un nume cunoscut după atâția ani de showbiz.

M-au măritat de atâtea ori, m-au divorțat de nu știu câte ori, m-au aruncat și în închisoare, m-au executat și silit, dar eu sunt tot aici! Trepădușii n-au învățat că lucrurile se întâmplă când vrea Dumnezeu și unde vrea Dumnezeu, nu la dorința sau invenția lor!”.

Acum, în ciuda acestor lămuriri făcute recent de Oana Zăvoranu, Spynews scrie că Alex Ashraf a depus actele pentru divorțul de vedetă și că deja s-a mutat la amantă. Contactat de aceeași sursă, el nu a vrut să comenteze subiectul.

„Nu știu ce a apărut. Nu comentez nimic. Acum conduc, sună-mă puțin mai târziu că n-am semnal, sunt la volan. Nu te aud ce spui”, a zis Alex Ashraf pentru spynews.ro. Totodată, el și-a închis contul de Instagram.

Oana Zăvoranu, declarație de iubire pentru Alex Ashraf în urmă cu o lună

Pe 27 august, vedeta a scris pe Facebook: „Noi Doi ❤️🙏❤️ Când dragostea este adevărată, nu există nimic să o poată învinge ! Ea mută munții din loc, vindecă orice boală și face să treacă orice suferință 🤗 Nu mai trăiți zilnic ce vi se inoculează parșiv și aberant ci ceea ce este profund, sănătos și de bun gust.

Falsitatea, promiscuitatea, decăderea intelectuală și trupească sunt cele mai la îndemână și promovate în ziua de azi de elitele care conduc turmele orbite și asurzite, pe care din păcate nu are nimeni interesul să le trezească…în fine…

Iubiți-va soții și soțiile, familiile, animăluțele , tot ce e iubire în formă cea mai pură și în profunzime, pentru că familia , adică familia tradițională, este nucleul care se dorește cel mai cu ardoare distrus. Cine înțelege…înțelege…cine nu să facă un efort să înțeleagă cuvintele mele, că nu scriu în chineză 😎

Și nu uitați nici măcar o clipă să îl aveți în gând și în suflet pe Dumnezeu pentru că EL este singurul care nu te lasă niciodată când ești la greu , El este cel care îți știe cel mai bine urcușurile și coborâșurile sufletului și vieții, EL vine la ține atunci când crezi că nu mai e nimeni și nimic”, a scris ea.

Tot Oana Zăvoranu a mai transmis: „Noi doi, cu ajutorul Domnului, am trecut și vom trece toate obstacolele vieții…pentru că suntem suflete pereche și așa a decis EL 🤗 Va iubim până la Luna și înapoi 🌛🌞💫🌖✨”.