Alex Bodi a dezvăluit, în cadrul unui interviu acordat în exclusivitate pentru Antena Stars, că el și Bianca s-au întâlnit.

„Întrebați-o pe doamna Bianca ce caută cu mine după parcare, insistă să meargă la mine acasă și să ne împăcăm”, a spus Bodi pentru Antena Stars, potrivit Spynews.

Alex Bodi a recunoscut că Bianca Drăgușanu l-a prins cu o altă femeie

„Arunca o grenadă și spunea niște lucruri, mă și jignea, mă făcea să mă simt prost, în context cu alte persoane. Au fost anumite chestii care s-au declanșat în public.

Nu există fum fără foc! De ce în relațiile mele anterioare nu am avut cazuri de violență? Nu am zis că m-a înșelat, nu au prins-o cu anumite lucruri în telefon. Un singur lucru am cerut: liniște și pace. Mi-a zis că m-a prins cu cineva, ok, așa a fost…”, a mai precizat omul de afaceri pentru sursa citată.

