După aproximativ cinci ani de relație, Alex Bogdan și Cătălina Mihai au devenit soț și soție. Actorul și aleasa inimii lui s-au cununat civil miercuri, 19 iunie, în mare secret. Evenimentul a fost unul discret la care au participat câțiva dintre membrii familiei, câțiva prieteni și apropiați.

Îmbrăcați lejer, el într-o cămașă albă și pantaloni crem, iar ea într-o rochie albă, lejeră, de vară, Alex Bogdan și Cătălina Mihai s-au prezentat în fața Ofițerului Stării Civile unde s-au căsătorit civil. Nași și martori i-au avut pe Mihai Dragomir, Dorel din serialul „Las Fierbinți”, și pe soția lui Ana Maria.

„M-am luat de mână cu Alex și ne-am dus să ne-nsurăm, casătorim”

Vestea căsătoriei a dat-o chiar mireasa, care a postat pe rețelele de socializare mai multe fotografii de la eveniment, dar și un mesaj emoționant. Ziua nunții a și coincis cu ziua ei de naștere: „La 27 de ani m-am luat de mână cu Alex și ne-am dus să ne-nsurăm, casătorim, mărit(ăm), cum s-o zice, și asta-i suficient cât să nu uit niciodată, peste ani, ce făceam io când am împlinit 27.

Când eram mică, 19 iunie mi se părea o zi nașpa să te fi născut, că școala se termina pe 15 și toți copiii plecau care-ncotro la bunici, Năvodari, mamaia, la bulgari sau mai știu eu unde, oricum, nimeni nu rămânea ca să vină la ziua mea să mâncăm pizza și să bem suc cu paiu, așa că an de an, trebuia să-mi fac ziua cu familia, ce plictisitor, cum ar veni.

Recomandări INTERVIU | Cum s-au construit biserici în România după 1989. Giuseppe Tateo, antropolog italian: „Religia a fost acaparată de noile elite pentru a-și legitima prezența publică”

Tot anu ăsta, după mulți ani cu zi de naștere pe drumuri, m-am bucurat cum nu m-am bucurat niciodată să fiu la mine acasă în sfârșit.) mulțumesc tuturor pentru urări, mi-au făcut ziua și mai frumoasă, să se-ntoarcă înapoi cu iubire! 🌞”.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 11

În ceea ce privește apariția nașilor, Mihai Dragomir și soția Ana Maria au purtat și ei ținute lejere la nuntă. Actorul a îmbrăcat o cămașă închisă la culoare cu pantaloni scurți, iar partenera o rochie cu bretele, de vară.

Alex Bogdan a fost dependent de jocurile de noroc

Când avea doar 22 de ani, Alex Bogdan a intrat pentru prima dată într-un cazinou și timp de nouă ani a fost dependent de jocurile de noroc. Invitat la podcastul „Vin de-o poveste”, găzduit de Radu Țibulcă, actorul a povestit experiența sa. El trage un semnal de alarmă și îi îndeamnă pe toți care au această dependență să vorbească despre viciul lor și să ceară ajutorul.

Recomandări Valentin Olariu, tatăl studentului ucis cu mașina de Vlad Pascu, după noua amânare: „Fiecare zi pentru noi este un chin. Nu mai am nicio speranță, am văzut și cazul Iorgulescu”

Alex Bogdan a vorbit după 5 ani cu mama lui, care a încercat să-l ajute să scape de această dependență. În fiecare lună, el pierdea 5.000 de euro la jocurile de noroc și ajungea să nu mai aibă ce să mănânce. La cazinou, el a pierdut aproximativ 150.000 de euro, sumă cu care ar fi putut să își cumpere un apartament.

„Eu am pățit ce a pățit și Augustin Viziru. E o boală… Am fost dependent de jocurile de noroc. Rău! Ești într-un punct în care cazi şi te prinde, pentru că eşti o fire vicioasă, m-a prins chestia aia şi am avut 9 ani în care am fost rău. Am pierdut cumulat 150.000 de euro. Apartamentul.

„Eu tot timpul am avut nevoie de iubire și stabilitate”

Mi-a ținut mama mea evidența. Când am avut curajul să îi spun mamei și ea fiind contabilă a pus cap la cap și mi-a zis cât am pierdut. E una dintre cele mai nasoale boli, care nu ține cont de apartenența socială. Cunosc foarte mult colegi care fac asta. Eu am fost 10 ani singur. Eu tot timpul am avut nevoie de iubire și stabilitate, lucruri pe care nu le-am găsit, pentru sunt dificil. M-a prins!

Făceam 5.000 de euro pe lună. Bani, frate! Și stăteam și la cămin. Făceam «Mondenii», «Cronica Cârcotaşilor», emisiunea «Fii pe fază», adică acumulam. Când îmi intrau banii, că acumulam vreo 5.000 de euro, pe data de 4 a lunii, următorul lucru era să merg în cazinou cu toți banii și îi pierdeam pe toți. De pe data de 5, a doua zi, eu trebuia să trăiesc până pe data de 4, a doua lună, fără nimic”.

Urmărește-ne pe Google News