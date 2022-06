„Mămăițăă!!! Ai văzut ce ți-am adus acasă?”, a scris Alex în dreptul imaginii cu trofeul și bunica lui. Fostul concurent a primit zeci de mesaje din partea admiratorilor.

Printre cei care l-au felicitat pe Delea se numără și câștigătoarea sezonului 3 Exatlon România, campioana la atletism Andreea Arsine. „Cred că m-a auzit tot blocul la cât am țipat de bucurie că ai câștigat! Felicitări!”, a scris Andreea Arsine în secțiunea de comentarii, pe Instagram.

Concurentul din echipa Războinicilor a câștigat marele premiu de la „Survivor România”, în valoare de 100.000 de euro.

Alex Delea a mărturisit că banii se vor duce către familia lui. „A fost un moment atât de tare, dar mi-a fost frică să nu aud. Eu sunt extremist și când sunt trist, nu doar când sunt bucuros. Nu știu ce făceam.

Toate visurile mi s-au îndeplinit aici. Înainte să vin la Survivor am vorbit cu mama mea. I-am zis că nu știu pe unde s-o apuc. Când am venit, eram la consiliu.

Nu-mi doream să vin lângă dumneavoastră acolo, că-mi stingeți flacăra. Ce s-a întâmplat azi nu e de o bucurie normală. Încă sunt pe altă planetă. Sunt cel mai bucuros om din lume. Iată că dând bucurie, am primit și eu”, a fost reacția lui Alex Delea după ce a câștigat Survivor 2022.

