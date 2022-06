Alex Delea a ajuns în România și a avut parte de momente emoționante la aeroport. Câștigătorul „Survivor România” a fost așteptat acasă de către mama lui și de bunică. După 5 luni petrecute în jungla din Republica Dominicană, revederea cu cei dragi a fost plină de emoții. Concurentul din echipa Războinicilor a izbucnit în lacrimi atunci când și-a îmbrățișat mama.

Câștigătorul „Survivor România” 2022 a fost uimit să vadă câți oameni au venit pentru el la Aeroportul Internațional Henri Coandă.

Alex Delea a câștigat „Survivor România” 2022

Concurentul din echipa Războinicilor a câștigat marele premiu de la „Survivor România”, în valoare de 100.000 de euro. Alex Delea a mărturisit că banii se vor duce către familia lui.

„A fost un moment atât de tare, dar mi-a fost frică să nu aud. Eu sunt extremist și când sunt trist, nu doar când sunt bucuros. Nu știu ce făceam.

Toate visurile mi s-au îndeplinit aici. Înainte să vin la Survivor am vorbit cu mama mea. I-am zis că nu știu pe unde s-o apuc. Când am venit, eram la consiliu.

Nu-mi doream să vin lângă dumneavoastră acolo, că-mi stingeți flacăra. Ce s-a întâmplat azi nu e de o bucurie normală. Încă sunt pe altă planetă. Sunt cel mai bucuros om din lume. Iată că dând bucurie, am primit și eu”, a fost reacția lui Alex Delea după ce a câștigat Survivor 2022.

