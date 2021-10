Alex Dima de la Pro TV iubește din nou, după moartea soției sale. Cum și-a cunoscut partenera

În urmă cu 12 ani de zile, Alex Dima a trecut printr-o mare cumpănă. Roxana, soția lui, pierdut lupta cu boala. La un an după ce a născut-o pe fiica lor, Sara, aceasta fost diagnosticată cu cancer.

Recent, jurnalistul a dezvăluit că iubește din nou. Georgiana e femeia care îl face acum fericit, de doi ani de zile sunt împreună. „Georgiana știe să mă și asculte. Am fost azi-noapte la filmare, la Magic Camp și când am ajuns acasă am stat și i-am povestit până la 4 dimineață (la ora 8 ne-am văzut apoi pentru fotografii și interviu). Am văzut-o într-un aeroport, s-a băgat în fața mea la check-in. Am râs, apoi am privit-o, după filtru am văzut-o iar, priviri în sala de așteptare, priviri în avion.

Trei luni mai târziu, am ajuns la o bancă. Și acolo era ea! Și de atunci e bine”, povestea Alex Dima într-un interviu pentru „La Radio cu Andreea Esca”.

„Dacă nu era Sara, nu ştiu ce s-ar fi întâmplat, probabil o luam razna”

În urmă cu câteva luni, Alex Dima a făcut mărturisiri dureroase despre moartea soției. „În 2009, am făcut un material la New York cu prinţesa Marina Sturza, care are un centru de îngrijire paliativă pentru bolnavii de cancer. Şi îmi aduc aminte foarte bine cum insistam să o cunosc, să înţeleg ce o determină să facă ceea ce face, să lucreze cu bolnavii de cancer în fază terminală.

O întrebam dacă nu o încarcă să fie într-un centru paliativ. Iar ea mi-a răspuns că nu, pentru că sunt oameni acolo şi asta e misiunea ei. Am rămas cu treaba asta în mine. Se întâmpla undeva la sfârşit de noiembrie 2009, pe 1 decembrie a intrat materialul cu ea, iar o lună mai târziu am aflat că soţia mea are cancer”, a mai povestit Alex Dima în interviuul pe care i l-a acordat Andreei Esca.

El a mărturisit că învinuiește în continuare sistemul medical din România pentru pierderea soției sale. „E cumplit când afli o astfel de veste. Probabil dacă nu era Sara, nu ştiu ce s-ar fi întâmplat, probabil o luam razna sau probabil nu mai ştiaţi nimic de mine niciodată în România, pentru că am avut foarte multă ură pe locul acesta.

Pe locul ăsta pentru că (soţia mea-n.r.) a ajuns într-un spital, la un doctor care nu a tratat-o aşa cum trebuie. I-a dat nişte creme. Te duci la doctor şi ţi se spune că eşti bine, ai chestia asta, nu ai nimic, du-te acasă şi vezi-ţi de viaţă şi acolo era o boală care s-a dezvoltat fără să ştim. Boala asta se dezvoltă fără să ştii. Când am aflat a fost prea târziu, mult prea târziu”, a adăugat jurnalistul.

