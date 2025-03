Cristina Cioran a făcut mărturisiri emoționante despre despărțirea tumultuoasă de Alex Dobrescu, o perioadă marcată de scandaluri, intervenția poliției și un ordin de protecție. În cadrul reality-show-ului „În culisele celebrităţii”, Cristina a povestit cum a fost nevoită să lupte pentru siguranța ei și a fiicei sale, în ciuda faptului că nu și-ar fi dorit ca aceste momente intime să ajungă în atenția publicului.

„Nu aş fi vrut să apară aşa ceva în presă. Dar a trebuit să lupt şi eu cu toate armele. Nici nu ne împăcaserăm, dar ne-am despărţit urât. A plecat de acasă şi nu l-am mai primit. Tot se întorcea. A ieşit un scandal mare, cu poliţie. Dar nu am chemat eu poliţia, poliţia a fost chemată de un vecin, pentru că a aruncat cu ceva de la balcon. Am completat un formular de risc, l-a completat şi poliţia, a ieşit pozitiv. Poliţia m-a întrebat dacă vreau să iau un ordin de protecţie şi mi-am dat seama că este nevoie. Am luat un ordin de protecţie provizoriu, care era pentru mine şi fetiţa mea, dar şi pentru el. E clar că nu era în apele lui”, a declarat vedeta, potrivit Spynews.ro.

Alex Dobrescu a încălcat ordinul de protecție și a fost arestat 24 de ore

Vedeta a povestit cum Alex Dobrescu a continuat să încalce restricțiile impuse prin ordinul de protecție, ceea ce a dus la arestarea acestuia pentru 24 de ore. „A tot încălcat ordinul, a stat şi 24 de ore la arest. A fost dramatic”, a adăugat Cristina, remarcând dificultățile cu care s-a confruntat în acea perioadă.

În mijlocul acestui haos emoțional, viața i-a adus o veste neașteptată: Cristina a rămas însărcinată la vârsta de 47 de ani. Un miracol pe care nu-l mai credea posibil, dar care i-a schimbat complet perspectiva asupra vieții.

„Noi ne doream atât de mult încă un copil, dar am zis că este imposibil la 47 de ani. (…) Când se întâmplă un miracol de genul acesta, se schimbă paradigma total. Clar este un semn de la Dumnezeu şi nu poţi lăsa lucrurile aşa. Dacă s-a întâmplat asta, înseamnă că trebuie să uiţi puţin şi să ierţi. A fost o perioadă foarte ciudată. Nu am putut să mă bucur cu adevărat, că a trebuit să ascund, să ţin secret. Mi-ar fi plăcut să împărtăşim asta. Chiar dacă au fost scandalurile alea”, a mai spus Cristina Cioran.

Această perioadă dificilă din viața Cristinei Cioran a fost un adevărat montagnes-russes de emoții, dar actrița pare să fi găsit, în sfârșit, o rază de speranță. Cu toate că nu a avut parte de liniștea pe care și-o dorea, vestea sarcinii a adus o schimbare semnificativă în viața sa.

