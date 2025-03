Cristina Cioran a avut prima reacție după ce Alex Dobrescu, tatăl copiilor ei, a fost reținut de DIICOT sub acuzația de trafic intern de droguri de mare risc. Contactată telefonic de Libertatea, vedeta s-a declarat complet surprinsă de veste și a mărturisit că nu știa nimic despre faptele fostului partener.

În momentul în care a aflat, Cristina Cioran se afla acasă cu cei doi copii ai săi, Ema și Max. Vedeta, care a devenit mamă pentru a doua oară în urmă cu aproape trei săptămâni, a spus că nu are nici cea mai mică idee despre ce se întâmplă.

„Poftim?! Nu, nu știu nimic despre asta. Unde ai văzut asta? Doamne! Nu știu nimic. Lasă-mă să dau un telefon, te rog. M-ai dat peste cap acum. Eu sunt cu copiii acasă. (…) Am vorbit cu el ieri, dar… Lasă-mă să dau un telefon, te rog”, a spus Cristina Cioran în exclusivitate pentru Libertatea.

Alex Dobrescu a fost reținut pentru trafic de droguri de mare risc

Marți, 4 martie 2025, procurorii DIICOT au dispus reținerea lui Alex Dobrescu, alături de un alt bărbat de 28 de ani, ambii fiind acuzați de trafic de droguri de mare risc. Anchetatorii au stabilit că fostul partener al Cristinei Cioran ar fi procurat, deținut și vândut în mod repetat substanțe interzise.

Miercuri, 5 martie 2025, cei doi inculpați urmează să fie prezentați în fața judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

„Din cercetările efectuate a rezultat că, în perioada septembrie – decembrie 2024, bărbatul de 40 de ani ar fi procurat, deținut și vândut, în mod repetat, diferite cantități de cocaină (drog de mare risc), indisponibilizate pe parcursul urmăririi penale.

Materialul probator administrat a rezultat că, în același interval de timp, bărbatul de 28 de ani ar fi deținut droguri de mare risc și ar fi intermediat comercializarea acestora.

În urma percheziției efectuate la locuința acestora, au fost descoperite și ridicate 20 de comprimate de ecstasy (drog de mare risc), un grinder cu urme de substanță, precum și alte mijloace de probă.

La data de 4 martie 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au dispus reținerea celor doi.

Astăzi, a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă a acestora, pentru 30 de zile”, se arată în comunicatul oficial DIICOT.

Cristina Cioran și Alex Dobrescu, un trecut tumultuos

Alex Dobrescu și-a revăzut copiii pe 24 februarie, după ce i-a expirat ordinul de restricție obținut de Cristina Cioran în urma scandalurilor dintre ei. Cei doi au avut o relație marcată de conflicte, iar vedeta a decis să se distanțeze de tatăl copiilor ei din cauza problemelor din trecut.

Cristina Cioran a făcut mărturisiri emoționante despre despărțirea tumultuoasă de Alex Dobrescu, o perioadă marcată de scandaluri, intervenția poliției și un ordin de protecție. În cadrul reality-show-ului „În culisele celebrităţii”, Cristina a povestit cum a fost nevoită să lupte pentru siguranța ei și a fiicei sale, în ciuda faptului că nu și-ar fi dorit ca aceste momente intime să ajungă în atenția publicului.

„Nu aş fi vrut să apară aşa ceva în presă. Dar a trebuit să lupt şi eu cu toate armele. Nici nu ne împăcaserăm, dar ne-am despărţit urât. A plecat de acasă şi nu l-am mai primit. Tot se întorcea. A ieşit un scandal mare, cu poliţie. Dar nu am chemat eu poliţia, poliţia a fost chemată de un vecin, pentru că a aruncat cu ceva de la balcon. Am completat un formular de risc, l-a completat şi poliţia, a ieşit pozitiv. Poliţia m-a întrebat dacă vreau să iau un ordin de protecţie şi mi-am dat seama că este nevoie. Am luat un ordin de protecţie provizoriu, care era pentru mine şi fetiţa mea, dar şi pentru el. E clar că nu era în apele lui”, a declarat vedeta, potrivit Spynews.ro.

Alex Dobrescu a încălcat ordinul de protecție și a fost arestat 24 de ore

Vedeta a povestit cum Alex Dobrescu a continuat să încalce restricțiile impuse prin ordinul de protecție, ceea ce a dus la arestarea acestuia pentru 24 de ore. „A tot încălcat ordinul, a stat şi 24 de ore la arest. A fost dramatic”, a adăugat Cristina, remarcând dificultățile cu care s-a confruntat în acea perioadă.

În mijlocul acestui haos emoțional, viața i-a adus o veste neașteptată: Cristina a rămas însărcinată la vârsta de 47 de ani. Un miracol pe care nu-l mai credea posibil, dar care i-a schimbat complet perspectiva asupra vieții.

„Noi ne doream atât de mult încă un copil, dar am zis că este imposibil la 47 de ani. (…) Când se întâmplă un miracol de genul acesta, se schimbă paradigma total. Clar este un semn de la Dumnezeu şi nu poţi lăsa lucrurile aşa. Dacă s-a întâmplat asta, înseamnă că trebuie să uiţi puţin şi să ierţi. A fost o perioadă foarte ciudată. Nu am putut să mă bucur cu adevărat, că a trebuit să ascund, să ţin secret. Mi-ar fi plăcut să împărtăşim asta. Chiar dacă au fost scandalurile alea”, a mai spus Cristina Cioran.

