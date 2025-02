Cristina Cioran se pregătește să aducă pe lume cel de-al doilea copil al ei și al lui Alex Dobrescu! Cristina Cioran a pornit spre spital pentru a afla dacă va naște în orele următoare sau nu.

Nu știe dacă va naște astăzi, dar s-a pregătit și a mers la spital, pentru ultimul control. Așadar, dacă medicul va decide să rămână în spital, este semn că bebelușul urmează să vină pe lume în următoarele ore.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

„Mergem la spital la ultimul consult și vedem dacă rămânem sau nu. M-am pregătit emoțional, sunt o epavă emoțională”, a declarat Cristina Cioran, pe rețelele de socializare.

Din cauza ordinului de protecție pe care l-a cerut împotriva lui, Alex Dobrescu nu a putut fi alături de vedetă și Ema, fiica lor, în această perioadă. Cristina Cioran și Alex Dobrescu nu s-au mai întâlnit de câteva luni și recunoaște că a fost o situație complicată.

„A fost o perioadă grea, dar 90% a trecut și o să fie bine. A fost greu, îți dai seama, și fără copil, și Cristina însărcinată, nu am putut să-i fiu alături. Am ajutat cum am putut, dar tot nu e același lucru cu prezența mea fizică. Nu poate fi suplinită cu nimic”, a povestit Alex Dobrescu la Viața fără filtru, potrivit Spynews.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News