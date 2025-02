Cum se simte Cristina Cioran după ce a născut a doua oară, la 47 de ani. Primele declarații după ce băiețelul ei a venit pe lume. „Gata. Seamănă cu mine”

Vedeta a făcut primele declarații după ce a devenit mamă. Se simte bine și bebelușul este perfect sănătos, astfel că acestea sunt cele mai importante lucruri în acest moment. „Am văzut bebelușul, doamne, e superb! Seamănă cu mine.”, a spus Cristina Cioran.

”Gata! Bebe bine, eu bine! Vă pup!”, a declarat Cristina Cioran, potrivit Spynews. Vedeta mai rămâne o perioadă sub supravegherea medicului.

În această dimineață, Alex Dobrescu, tatăl copiilor Cristinei Cioran, a făcut primele declarații la Știrile Antena Stars.

„Sunt super bucuros că sunt tată din nou. Simt o mare responsabilitate. Aștept cu nerăbdare să o văd și pe Cristina. O iubesc pe Cristina, îi mulțumesc că m-a făcut tată! La nume nu ne-am gândit, o să anunțe Cristina”, a declarat Alex Dobrescu, la Știrile Antena Stars.

Cristina Cioran a ajuns ieri la spital

„Mergem la spital la ultimul consult și vedem dacă rămânem sau nu. M-am pregătit emoțional, sunt o epavă emoțională”, a declarat Cristina Cioran, pe rețelele de socializare, în cursul zilei de ieri.

Din cauza ordinului de protecție pe care l-a cerut împotriva lui, Alex Dobrescu nu a putut fi alături de vedetă și de Ema, fiica lor, în această perioadă. Cristina Cioran și Alex Dobrescu nu s-au mai întâlnit de câteva luni și recunoaște că a fost o situație complicată.

„A fost o perioadă grea, dar 90% a trecut și o să fie bine. A fost greu, îți dai seama, și fără copil, și Cristina însărcinată, nu am putut să-i fiu alături. Am ajutat cum am putut, dar tot nu e același lucru cu prezența mea fizică. Nu poate fi suplinită cu nimic”, a povestit Alex Dobrescu la „Viața fără filtru”, potrivit Spynews.

