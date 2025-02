„Am stat cuminte sarcina asta, pentru că a fost grea. Nu am avut contracții false. Săptămâna viitoare mergem la medic și stabilim exact ziua, sper să fie tot în cursul săptămânii, l-am rugat pe medic să facă o minune! Nu vreau să mai nasc în weekend, am rămas cu traume de la prima naștere, nu mai vreau, cu toate că și eu m-am născut duminica. Mi-a marcat viața! I-am spus medicului să nu își ia concediu, să nu își ia libere, ca să nasc tot cu el. Este medicul de la Spitalul Universitar cu care am născut-o pe Ema”, a declarat Cristina Cioran pentru Cancan.

Cu doar câteva zile înainte de a naște, Cristina s-a pozat și le-a arătat tuturor cum arată în luna a noua de sarcină, postând imaginea pe Instagram.

După despărțirea de Alex Dobrescu a fost emis un ordin de protecție împotriva acestuia, dar care a fost încălcat. Cu toate acestea, Cristina pare dispusă să lase trecutul în urmă. După ce ordinul de protecție va expira, Alex este așteptat să își vadă copiii.

„Momentan, ordinul de protecție este în vigoare, dar, când va expira, Alex va veni să-l cunoască pe băiat, să o vadă pe Ema. O să vedem ce va fi între noi, nu vreau să-mi fac planuri acum despre ce va fi, mergem cu valul. Am suferit prea mult și am rămas precaută. Prioritatea mea acum este alta: să nasc în siguranță, fără să mă afecteze emoțiile negative”, a mai declarat Cristina Cioran pentru sursa citată.

Cine a ajutat-o pe Cristina Cioran în această perioadă

Perioada sarcinii nu a fost deloc ușoară, însă mama vedetei i-a fost permanent alături, pentru a petrece timp cu micuța Ema și astfel, Cristina să se poată proteja cât mai mult.

„În perioada asta mama mea m-a ajutat, a stat cu Ema, s-a jucat cu ea, are foarte multă răbdare, astfel încât eu să nu depun efort. Va mai sta câteva zile după ce nasc, va petrece timp cu Ema, ca să nu se simtă neglijată, iar apoi va pleca. Voi rămâne doar eu cu amândoi. Eu m-am născut să fiu mamă, nu mi-e frică de greu, mă descurc să cresc și singură doi copii dacă e nevoie”, spune vedeta.

