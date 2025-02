Dragobetele a adus un moment emoționant pentru Cristina Cioran și Alex Dobrescu, care s-au reîntâlnit astăzi, după aproape un an în care au stat departe unul de celălalt din cauza ordinului de protecție care a ajuns acum la final.

În urmă cu puțin timp, Cristina Cioran a postat un video emoționant cu fiul ei, Max. „Atât de tare am așteptat aceste momente! Aș vrea să vă mărturisesc că am oameni lângă mine și am susținători puternici care, atât la Ema, cât și la Max, au fost, sunt și vor fi alături de mine! Vă prezint fotoliul de alăptare și de relaxare, dragoste la prima vedere! 🥰 Voi ce poziție de alăptare preferați? Pentru mine, aici, pe fotoliu, este cel mai potrivit”, a spus vedeta.

Alex Dobrescu și-a revăzut fiica și și-a cunoscut fiul

Ziua a fost cu atât mai specială pentru Alex Dobrescu, care și-a cunoscut pentru prima dată fiul, Max, născut de Ziua Îndrăgostiților, și s-a revăzut cu fiica sa, Ema, alături de care a trăit momente pline de emoție.

După luni întregi în care a așteptat cu nerăbdare această zi, Alex Dobrescu a putut, în sfârșit, să-și strângă familia în brațe. Revederea a avut loc chiar de Dragobete, simbol al iubirii în tradiția românească, adăugând o notă deosebită întâlnirii.

Cei doi părinți au petrecut timp împreună cu micuții lor, iar imaginile postate pe rețelele de socializare i-au surprins pe Alex și Cristina alături de fetița lor, Ema, în timpul unei plimbări.

Cristina Cioran a declarat recent că își dorea ca Alex să-și întâlnească fiul, Max, care a împlinit astăzi 10 zile de viață. Această reîntâlnire marchează un nou început pentru familia lor, cu speranța că momentele tensionate rămân în trecut, iar prioritățile lor se vor concentra acum pe creșterea și bunăstarea celor doi copii.

Pentru Alex Dobrescu, Dragobetele din acest an a fost mai mult decât o simplă sărbătoare a iubirii — a fost ziua în care a reluat legătura cu familia și a trăit emoția primelor momente alături de fiul său.

