Aproape un milion de fani are pe TikTok, iar pe Instagram are peste 35.000 de urmăritori.

Nu trece zi în care să nu posteze o fotografie, un video sau un story pe rețelele de socializare.

Dincolo de viața în online, Alex Trif începe facultatea în octombrie. E entuziasmat și mândru de tot ce a reușit până acum.

„Complicele” și susținătorul lui e chiar mama lui, profesoară, pasionată și ea de rețelele de socializare.

Libertatea: Ești în top 10 în România că număr de urmăritori pe TikTok. Cum ai reușit? Cum a pornit totul?

Alex Trif: Aș putea spune că am prins valul încă de la începutul TikTok-ului în România. Eu eram deja pe Musical.ly, iar continuarea pe TikTok a venit natural. Mi-am făcut cont, am început să postez, mi s-a părut interesant că vin persoane necunoscute să îmi vadă conținutul și am ținut-o tot așa. Nu m-am oprit.

Deși a pornit ca o joacă, am făcut și eu la fel ca toți adolescenții, mi-am creat un cont pe o platformă de socializare. Dar am văzut oportunitatea aplicației și mi-am găsit domeniul de interes.

– Cu ce te diferențiezi de ceilalți tineri care au cont pe TikTok?

– O perioadă am avut trecut la „about me” cuvântul transitioner. Cu asta mă diferențiez de alți content creatori. M-am perfecționat pe tranziții, mă joc cu aplicația, trec de la o stare la alta în videouri cu ajutorul tranzițiilor, schimb cadrele într-un mod cât mai clean. Contentul meu este unul dinamic.

„Pe Facebook petrec cel mai puțin timp, spre deloc”

– Cât timp petreci pe rețelele de socializare? Pe Facebook, Instagram, TikTok?

– Destul de mult timp, multe ore pe zi, dar ținând cont că am avut Bac-ul și apoi am fost prezent la festivalurile muzicale, m-am deconectat puțin și am reușit să petrec mai mult timp cu prietenii face to face. Pe Facebook stau cel mai puțin, spre deloc, iar pe Insta și TikTok cred că stau câte două ore pe zi pe fiecare.

– Pe lângă doză de notorietate pe care ți-a oferit-o TikTok-ul, te bucuri și de câștiguri financiare?

– Daaa, iar la prima campanie cu bani am fost uimit că pot câștigă și financiar de pe urma TikTok-ului. Deși în America se câștigă foarte bine doar din views, în România poți face bani din asocierile cu anumite branduri, realizând campanii publicitare. Evident, succesul (KPIs), dar și calitatea contentului sunt direct proporționale cu bugetele obținute.

– Ne poți spune care a fost cea mai profitabilă colaborare pe care ai avut-o până acum?

– Una recentă, unde am fost invitat în calitate de „profesor”, dacă pot spune așa. Am ținut mai multe workshop-uri despre tranzițiile pe TikTok în fața tinerilor de vârsta mea care vor să facă o carieră în digital. Mi-a plăcut rolul ăsta.

– Ai împlinit de curând 19 ani. Ai absolvit și liceul, ai trecut și de bacalaureat. Ce note ai obținut?

– 9,65 română, 9 mate, 9,75 logică.

– Mergi la facultate?

-Daa, sigur. Deja sunt admis la Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică, în București, la ASE. Încep în curând.

– La ce carieră visezi?

– Vreau să văd și cum e la facultate, dar clar o să fie ceva în domeniul online, digital, IT. Și evident că o să continui cu activitatea mea de pe TikTok și Instagram.

– Și mama ta, care e profesoară, e pasionată de social media. Vă susțineți reciproc?

– Daaa, mama a fost lângă mine de la primul clip postat și a devenit fanul meu, dar și cel mai aprig critic. Adică îmi dă idei, ce aș putea să mai fac. Îi place online-ul și chiar de la ea a venit inițiativa să facem și video-uri împreună, care, ce credeți, sunt unele dintre cele mai apreciate și vizualizate.

– Citești site-urile de presă? Ce părere ai despre contextul politic actual?

– Recunosc că mă informez tot din social media. Văd titlurile, intru să citesc mai mult pe linkurile care mă interesează.

Sincer, mă simt prea tânăr pentru politică. E prea serioasă pentru un băiat de 19 ani.

– Nu crezi că tinerii ar trebui să se implice mai mult în politică?

– Ba da, de ce nu? Dar cred că nu e pentru toți lumea politică. Trebuie să ai tragere, să vrei să faci asta, de fapt, la fel ca în orice alt domeniu trebuie să faci cu drag orice activitate.

– Ai un mesaj pentru politicienii de astăzi?

– Să-și facă conturi pe TikTok, dacă vor că mesajul lor să ajungă la un public tânăr.

