Deși formează un cuplu alături de Bogdan, chitaristul trupei sale, artista a ales să vorbească extrem de rar despre povestea lor de dragoste, preferând să țină această latură departe de luminile reflectoarelor și de presiunea publică.

De ce își protejează Alexandra Căpitănescu viața personală

Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru revista VIVA!, cântăreața a explicat motivul pentru care a ales să nu își expună relația în spațiul public și modul în care reușește să mențină un echilibru sănătos între scenă și viața privată.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Alexandra Căpitănescu recunoaște că în viața ei lucrurile s-au legat mereu organic, fără strategii prealabile, însă separarea dintre artist și omul din spatele scenei rămâne o prioritate.

„Aici intru puțin pe un teren pe care, sincer, am ales să îl păstrez cât pot de mult în zona de discreție. Nu pentru că aș avea ceva de ascuns, ci pentru că am învățat că unele lucruri sunt mai frumoase atunci când rămân ale tale, fără presiunea constantă a expunerii”, a mărturisit artista pentru sursa citată.

Cântăreața a subliniat că industria muzicală implică un nivel ridicat de expunere, motiv pentru care limitele sunt esențiale pentru protejarea autenticității într-un cuplu.

„Încerc să separ cât pot viața personală de cea publică, nu pentru a crea o barieră artificială, ci pentru a proteja ceea ce este autentic. (…)Dacă totul devine public și comentat constant, riști să pierzi tocmai naturalețea lucrurilor. Prefer să păstrez această parte pentru mine (…) Cred că este sănătos să existe o limită clară între ceea ce împărtășești ca artist și ceea ce rămâne doar al tău ca om”, a precizat ea.

Ce spune artista despre întâlnirea dintre familii

Întrebată cum privește momentele majore dintr-o relație, precum întâlnirea dintre familii și emoțiile care însoțesc un astfel de pas, Alexandra Căpitănescu a rămas la fel de fermă în decizia de a-și proteja spațiul intim, menționând totuși că astfel de evenimente trebuie să se desfășoare firesc și departe de ochii lumii.

„Întâlnirea dintre familii este, într-adevăr, un moment important în viața oricui și vine cu emoții firești, dar și cu multă sinceritate. În același timp, fiecare astfel de moment are o dinamică proprie, foarte personală, care ține de oameni, de relații și de context. (…)Pentru mine, cel mai important este că aceste lucruri se întâmplă într-un cadru liniștit, fără presiune și fără senzația că trebuie să demonstrezi ceva cuiva”, a adăugat Alexandra Căpitănescu în interviul acordat pentru VIVA!

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE