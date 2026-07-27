Motorina costă 10,18 lei/l la Lukoil

Motorina a ajuns să coste 10,18 lei/l, peste precedentul nivel maxim atins în istorie în stațiile Lukoil, de 10,14 lei/l, pe 3 aprilie.

În ceea ce privește prețul benzinei, la Lukoil, acesta este de 9,24 lei/l, cât era pe 30 iunie, conform Peco Online. Totodată, în stațiile concurente, benzina a sărit de 9 lei/l, dar motorina este deocamdată cu 2-3 bani sub pragul de 10 lei/l.

Iată care au fost prețurile benzinei și motorinei luni dimineață, 27 iulie 2026, în București, Iași, Cluj-Napoca, Timișoara și Constanța, dar și duminică, 26 iulie 2026.

Kazahstanul a repornit livrările de petrol prin Marea Neagră

Această decizie a Lukoil survine anunțului reluării exportului de țiței kazah prin terminalul CPC din portul rus Novorossiisk.

Amintim că exporturile de petrol din Kazahstan prin terminalul maritim al orașului-port rusesc Novorossiisk au fost reluate, după o întrerupere cauzată de atacurile recente asupra tancurilor petroliere din Marea Neagră.

Anunțul a fost făcut de Ministerul Energiei din Kazahstan, care a confirmat reînceperea încărcării vaselor de transport.

Consorțiul Conductei Caspice (CPC) a repornit operațiunile de recepție a țițeiului de la producătorii din zona Mării Caspice și a reluat manevrele de amarare și încărcare la facilitățile sale offshore din portul rusesc Novorossiisk.

Operațiunile sunt concentrate pe alimentarea tancurilor petroliere Seamajesty și Milos. Ambele nave sunt încărcate cu materie primă furnizată de compania Tengizchevroil, o entitate controlată de gigantul american Chevron.

„Reluarea acceptării petrolului permite companiilor producătoare să continue furnizarea de materie primă în sistemul de conducte și să reia operațiunile de export prin terminalul maritim. Operațiunile ulterioare la terminalul maritim se desfășoară ținând cont de situația actuală și de cerințele de siguranță necesare”, a precizat Ministerul Energiei din Republica Kazahstan.

Planul Guvernului la pompă pe fondul riscului de penurie

Guvernul României implementează un plan nou de reglementare a prețurilor carburanților, pe fondul riscului de penurie, al problemelor de aprovizionare cu țiței din Kazahstan și tensiunilor din lanțurile globale de distribuție.

Executivul a propus o acciză dinamică, capabilă să fie ajustată rapid în funcție de fluctuațiile pieței, eliminând ideea reducerii temporare a TVA.

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