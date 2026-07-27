Tânăra a fost văzută ultima oară în viață la o unitate medicală din Sectorul 6. „Imediat după primirea sesizării, au fost declanșate toate activitățile specifice prevăzute de lege pentru căutarea persoanelor dispărute. Astfel, au fost efectuate cercetări criminalistice, audieri ale membrilor familiei, verificări în unități medicale și în bazele de date specifice”, a transmis Poliția Capitalei.

Pentru a facilita localizarea tinerei, autoritățile au emis și un mesaj RO-ALERT, având în vedere „existența unei stări de vulnerabilitate”. Totodată, polițiștii au analizat traseul urmat de aceasta, imaginile de pe camerele de supraveghere și au verificat zonele pe care obișnuia să le frecventeze.

În urma colaborării cu alte structuri competente, polițiștii au făcut o legătură între dispariția tinerei și un accident feroviar produs în aceeași zi, vineri, 24 iulie 2026, în jurul orei 12.00, în județul Ilfov. În cadrul acestui incident, o femeie și-a pierdut viața. „Au fost coroborate informațiile privind traseul urmat de persoana dispărută, imaginile de supraveghere și elementele referitoare la semnalmente și vestimentație, rezultând indicii că ar putea fi vorba despre aceeași persoană”, au explicat reprezentanții Poliției Capitalei.

Luni, 27 iulie 2026, Serviciul de Medicină Legală Ilfov a confirmat identitatea victimei, stabilind că aceasta este tânăra de 22 de ani raportată ca dispărută. „Poliția Capitalei transmite condoleanțe familiei și apropiaților. În continuare, activitățile procedurale sunt desfășurate de structurile competente, în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs decesul”, a mai precizat Poliția Capitalei.

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