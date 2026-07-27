Ziua de naștere a lui Smiley a fost marcată de un moment plin de emoție direct pe scenă la Nibiru. Artistul a avut parte de o surpriză de proporții pusă la cale de bunul său prieten Pavel Bartoș și de vloggerul Selly, care au urcat alături de el pentru a-i aduce un tort festiv și pentru a da semnalul întregului public să-i cânte „La mulți ani”.

Pavel Bartoș, mesaj emoționant după 16 ani de prietenie

Organizarea momentului festiv a fost coordonată de Pavel Bartoș, care a vrut să marcheze aniversarea prietenului și colegului său de emisiune într-un mod memorabil. Prezentatorul TV a ținut să-și exprime putblic aprecierea pentru legătura strânsă pe care o au de mai bine de un deceniu și jumătate.

„Azi este despre el, cel cu care împart bune și nebune de mai bine de 16 ani. La mulți ani, dragul meu drag, Smiley! Mulțam, Selly și echipei Nibiru Universe, pentru că m-ați ajutat să punem totul la cale!”, a transmis Pavel Bartoș pe rețelele de socializare.

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Ieșirea pe scenă alături de Selly și aducerea tortului cu artificii au creat un moment festiv intens aplaudat de publicul care a fredonat la unison urările pentru artist.

Smiley: „Mă simt norocos. Și recunoscător pentru tot”

Luat prin surprindere de complicitatea dintre prietenii, Smiley a recunoscut că momentul l-a lăsat fără replică. Vizibil emoționat de atenția primită din partea miilor de oameni prezenți, cântărețul a transmis un mesaj de recunoștință tuturor celor care îi sunt alături în parcursul muzical și personal.

„Mulțumesc pentru surpriză! Și vă mulțumesc vouă, tuturor, că faceți parte din povestea mea. Înseamnă mai mult decât pot spune”, a transmis sărbătoritul pe rețelele de socializare.

Smiley a împlinit 43 de ani. Dincolo de succesul pe care îl are pe plan profesional – atât în televiziune, cât și în muzică, artistul are parte de echilibru și în viața personală, unde se bucură de o familie frumoasă.

„Astăzi vreau să fiu doar Andrei. Mă uit în urmă și îmi dau seama că fiecare pas, fiecare om pe care l-am întâlnit și fiecare experiență m-au adus aici”, a declarat sărbătoritul.

Mărturisind că se simte un om norocos și împlinit, Smiley a subliniat că cea mai mare resursă pe care și-o dorește în această etapă a vieții este timpul petrecut alături de cei dragi.

„De ziua mea îmi doresc un singur lucru: timp. Timp cu familia, timp să mă bucur de lucrurile mici și să mă opresc puțin. În rest… mă simt norocos. Și recunoscător pentru tot. Vă mulțumesc pentru încredere, pentru fiecare urare, pentru că îmi ascultați muzica și pentru că faceți parte din povestea pe care o construim împreună”, a încheiat antrenorul de la Vocea României.

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