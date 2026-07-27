Acciza flexibilă la două săptămâni este soluția pentru prețurile imprevizibile

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat luni, 27 iulie 2026, că Guvernul sprijină o modificare legislativă prin care se introduce, în premieră, o acciză dinamică. Aceasta va permite corelarea accizei cu evoluția pieței, reducând-o între 5% și 25%, în funcție de creșterea prețurilor.

„Este pentru prima oară când introducem o formă de acciză dinamică. Aceasta ne permite să intervenim rapid, prin hotărâre de Guvern, în următoarele trei luni de la promulgare”, a explicat Nazare în Parlament, potrivit Economedia.ro.

Ministrul a adăugat că ajustările vor avea loc la fiecare două săptămâni, după o reevaluare a pieței realizată de Ministerul Finanțelor.

Eliminarea propunerii de reducere a TVA la carburanți a fost inclusă în proiect

O altă modificare importantă a proiectului legislativ este eliminarea propunerii de reducere a TVA la carburanți. Alexandru Nazare a argumentat că măsura nu respectă legislația europeană și ar trimite un semnal negativ către agențiile de rating.

„Le mulțumesc că au renunțat la propunerea cu reducerea TVA în compensație cu creșterea accizei, pentru că nu era compatibilă cu dreptul european. Astfel de anunțuri ar fi afectat menținerea ratingului nostru de țară”, a declarat ministrul, făcând referire la așteptările privind rapoartele agenției Fitch și altor evaluatori internaționali.

Mecanismul va fi implementat inițial pentru o perioadă de trei luni

Mecanismul va fi implementat inițial pentru o perioadă de trei luni, cu posibilitatea de prelungire. Estimarea inițială a impactului bugetar este de aproximativ 100 de milioane de lei lunar, dar aceasta poate varia în funcție de prețurile pieței.

„Trebuie să putem demonstra în orice moment că această măsură poate fi compensată, astfel încât ținta de deficit să fie respectată”, a subliniat Nazare.

Pe lângă acciza dinamică, Guvernul menține contribuția de solidaritate aplicabilă carburanților, dar cu o formulă de calcul revizuită. Aceasta nu va mai fi raportată exclusiv la prețul Brent, ci și la alte cotații internaționale, pentru a reflecta mai bine realitatea pieței.

„Am introdus un indicator suplimentar pentru ca această contribuție să fie funcțională”, a explicat ministrul.

Ce spune Alexandru Nazare despre riscul de penurie de pe piața carburanților

Alexandru Nazare a avertizat că orice intervenție administrativă asupra pieței implică riscuri, inclusiv posibilitatea unei penurii. Autoritățile sunt însă în dialog permanent cu operatorii din sector pentru a minimiza aceste pericole.

„Astăzi dimineață, operatorii au fost prezenți la Ministerul Finanțelor și propunerile noastre au fost bine primite”, a adăugat el, potrivit sursei citate mai sus.

Ce sunt accizele flexibile

Accizele flexibile, cunoscute în limbajul de specialitate și sub denumirea de accize flotante sau modulabile, reprezintă un instrument fiscal prin care statul poate ajusta nivelul taxelor aplicate anumitor produse, în special carburanților (benzină și motorină), în funcție de fluctuațiile pieței internaționale.

Cadrul general al taxării indirecte este reglementat de Ministerul Finanțelor, însă, spre deosebire de o acciză fixă stabilită pe o perioadă lungă, varianta flexibilă funcționează ca o supapă de siguranță pentru economie, având rolul de a amortiza șocurile din piețele energetice înainte ca acestea să se repercuteze direct în buzunarele cetățenilor și în costurile companiilor.

Cum funcționează accizele flexibile

Mecanismul de funcționare al accizelor modulabile se bazează pe o corelație inversă cu evoluția cotațiilor internaționale ale țițeiului:

În perioade de explozie a prețurilor: Atunci când cotațiile petrolului cresc accelerat pe piața mondială, statul intervine și reduce cota accizei. În acest mod, creșterea de la pompă este atenuată sau chiar blocată temporar, împiedicând o explozie a prețurilor la raft și protejând puterea de cumpărare.

În perioade de scădere a cotațiilor: Când prețul internațional al petrolului coboară semnificativ, statul majorează acciza înapoi la nivelul inițial sau peste acesta. Consumatorii nu simt o scumpire la pompă, deoarece reducerea cotației internaționale compensează creșterea taxei, iar statul reușește astfel să își recupereze din veniturile bugetare pierdute anterior.

Care sunt avantajele și dezavantajele accizelor flexibile

Aplicarea unui astfel de mecanism aduce beneficii vizibile pe termen scurt, dar vine la pachet și cu riscuri fiscale semnificative.

Avantaje:

Frânarea inflației: Prin temperarea scumpirii carburanților — un produs cu impact direct în transporturi și producție — se evită efectul de cascadă asupra prețurilor la alimente și servicii. Așa cum indică Banca Națională a României în Rapoartele asupra inflației, evoluția prețurilor la energie și carburanți reprezintă un factor determinant în dinamica indicelui prețurilor de consum.

Stabilitate și predictibilitate: Se creează un scut de protecție pentru consumatorii casnici și pentru firmele de transport în fața volatilității extreme a pieței energetice.

Echilibru social: Reduce presiunea financiară asupra populației în perioade de criză sau instabilitate geopolitică.

Dezavantaje:

Impact negativ asupra bugetului de stat: Dacă prețurile internaționale rămân ridicate o perioadă îndelungată, reducerile prelungite de accize pot genera pierderi majore în încasările bugetare. Riscurile privind sustenabilitatea veniturilor publice sunt semnalate frecvent în analizele de specialitate elaborate de Consiliul Fiscal.

Dificultăți de administrare și întârziere în reacție: Ajustarea fiscală necesită timp, iar birocrația sau întârzierea deciziilor guvernamentale pot diminua efectul scontat al măsurii.

Limitări legislative europene: La nivelul Uniunii Europene, cadrul legal fixat prin Directiva 2003/96/CE a Consiliului UE stabilește praguri minime obligatorii pentru accizele la produsele energetice. Aceasta înseamnă că guvernele naționale nu pot reduce taxele sub un anumit nivel, indiferent de severitatea scumpirilor de pe piață.

De ce ar putea fi acciza dinamică o soluție la criza carburanților din România

Contextul actual face ca România să se confrunte cu riscuri majore de aprovizionare, relatează portalul de știri Economedia.ro. Începând cu 21 iulie, fluxul de țiței din Kazahstan, care acoperă peste 60% din importurile țării, a fost întrerupt. Asociația Energia Inteligentă avertizează că stocurile strategice ale României, echivalente cu 90 de zile de importuri, nu garantează o disponibilitate imediată la pompă.

Noul mecanism vine după ce Guvernul a introdus măsuri similare în primăvară, în contextul izbucnirii unui conflict în Orientul Mijlociu.

Atunci, acciza la motorină a fost redusă cu 30 de bani pe litru, iar prețurile la pompă au fost limitate la o singură actualizare pe zi. Măsurile au expirat însă la 30 iunie, iar prețurile au crescut din nou atât din cauza eliminării reducerilor, cât și a opririi livrărilor de petrol din Kazahstan. Reamintim că livrările de petrol din Kazahstan au fost sistate spre coasta rusă a Mării Negre în cursul săptămânii trecute, după ce mai multe nave au fost lovite în Marea Neagră.

Exporturile de petrol din Kazahstan au fost reluate către coasta rusă a Mării Negre

Exporturile de petrol din Kazahstan prin terminalul maritim Novorossiisk, situat pe coasta rusă a Mării Negre, au fost reluate după o pauză cauzată de atacuri asupra tancurilor petroliere din zonă. Ministerul Energiei din Kazahstan a confirmat revenirea la operațiunile de încărcare, potrivit e-nergia.ro.

Consorțiul Conductei Caspice (CPC) a reluat recepția de țiței de la producători și manevrele de încărcare la terminalul său offshore din portul Novorossiisk. În prezent, sunt încărcate tancurile petroliere „Seamajesty” și „Milos”, alimentate cu petrol furnizat de Tengizchevroil, companie controlată de Chevron.

„Reluarea acceptării petrolului permite companiilor producătoare să continue furnizarea de materie primă în sistemul de conducte și să reia operațiunile de export prin terminalul maritim. Operațiunile ulterioare la terminal se desfășoară ținând cont de situația actuală și de cerințele de siguranță necesare”, a declarat Ministerul Energiei din Kazahstan.

Atacurile din Marea Neagră au fost principala cauză a suspendării exporturilor

Activitatea terminalului fusese suspendată în urma atacurilor cu drone și rachete care au lovit tancuri petroliere din regiune. Printre navele afectate s-au numărat și cele operate de KazMunayGas, compania națională a Kazahstanului, folosite pentru transportul petrolului către piețele internaționale.

Atacurile au amplificat tensiunile regionale și au provocat îngrijorări pe piețele energetice globale. Rusia a acuzat Ucraina că a vizat intenționat infrastructura CPC pentru a destabiliza exporturile de petrol, însă autoritățile de la Kiev nu au comentat acuzațiile, în contextul intensificării atacurilor asupra infrastructurii rusești.