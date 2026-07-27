Președintele Dumei de Stat, Veaceslav Volodin, a ținut un discurs despre „performanța” deputaților ruși în ultimii cinci ani. El a subliniat trei priorități pentru Duma de Stat, și anume implementarea instrucțiunilor liderului autocrat de la Kremlin Vladimir Putin, „asigurarea operațiunii militare speciale” împotriva Ucrainei și respectarea agendei conturate de cetățeni în timpul întâlnirilor cu deputații. În doar cinci ani, Duma de Stat a adoptat 2.980 de legi federale, dintre care 250 de „legi anti-sancțiuni”.

Volodin le-a cerut deputaților să „dea dovadă de reținere strategică” și „să fie uniți pentru a asigura atingerea obiectivelor” războiului purtat de Putin împotriva Ucrainei.

În cele din urmă, Volodin și-a încheiat discursul cu presupunerea „există multe partide, dar o singură Patrie” și a scandat singur de cinci ori „Rusia! Putin! Victorie!”. De fiecare dată când relua scandarea, Volodin se uita ușor dezorientat spre deputați și încerca să crească tonul vocii pentru a-i mobiliza să repete după el. Totuși, deputații nu s-au alăturat scandării, ci doar s-au ridicat cu greu în picioare și unii dintre ei au aplaudat, dar fără entuziasm.

Următoarele alegeri legislative din Rusia sunt programate în perioada 18-20 septembrie. La fel ca celelalte alegeri desfășurate sub regimul lui Putin, Kremlinul face tot posibilul pentru a nu permite „surprize” în Duma de Stat. Opozantul Boris Nadejdin și mulți alții au fost deje arestați și scoși din cursă.

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