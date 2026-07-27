Ziua Marinei, o sărbătoare națională celebrată în mod tradițional în ultima duminică din iulie, reprezenta din 2017 un pilon central al propagandei militare a Moscovei.

În mod obișnuit, evenimentul includea defilări impresionante ale navelor de război din flotele Mării Negre, Mării Baltice, Nordului și Pacificului. Anul acesta însă, festivitățile din orașul natal al lui Vladimir Putin au fost reduse la un format extrem de sobru.

În locul demonstrației de forță de pe fluviul Neva, președintele rus Vladimir Putin s-a limitat la susținerea unui discurs televizat adresat marinarilor din interiorul clădirii Amiralității, sediul central al Marinei ruse.

Pene masive de internet și semnalul din partea armatei

Vizita liderului de la Kremlin la Sankt Petersburg a fost marcată de măsuri drastice de securitate. Locuitorii al doilea oraș ca mărime din Rusia au raportat întreruperi pe scară largă ale serviciilor de internet mobil și bruiaje electronice masive pe parcursul întregii zile, o tactică utilizată de autorități pentru a neutraliza posibilele atacuri cu drone dirijate prin rețele celulare.

Deși Vladimir Putin a lăudat în discursul său capacitățile flotei, anularea defilării și restricțiile severe de telecomunicații reflectă vulnerabilitățile tot mai mari ale sistemului defensiv rus în fața arsenalului de drone al Kievului.

Absența paradei din calendarul oficial a fost pregătită în discretie. Surse din cadrul Ministerului Apărării de la Moscova au dezvăluit pentru publicația independentă locală Fontanka că armata nu a primit niciun ordin organizatoric pentru desfășurarea navei de luptă, iar un purtător de cuvânt al Marinei a confirmat reticența conducerii.

„Nu este momentul potrivit pentru un astfel de eveniment”, a declarat reprezentantul Marinei ruse pentru publicația Fontanka, reluând justificarea scurtă privind „motivele de securitate” invocată încă din vara anului trecut de purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Dronele ucrainene sparg scutul aerian al Sankt Petersburgului

Situat la peste 1.100 de kilometri de granița cu Ucraina, Sankt Petersburgul a fost mult timp considerat o fortăreață protejată de cele mai moderne sisteme de apărare antiaeriană.

Totuși, progresele rapide făcute de industria militară ucraineană în dezvoltarea dronelor de atac cu rază lungă de acțiune au schimbat radical ecuația de securitate.

Decizia de anula evenimentul naval vine după o serie de atacuri ucrainene extrem de vizibile din ultimele luni.

În luna iunie, chiar în prima zi a Forumului Economic Internațional de la Sankt Petersburg – evenimentul de căpătâi al lui Putin pentru atragerea investițiilor străine -, un atac masiv cu drone ucrainene a lovit Terminalul Petrolier din oraș, învăluind coasta în fum negru exact în momentul sosirii delegațiilor internaționale.

Această tendință de reducere a evenimentelor de propagandă a fost vizibilă și în luna mai, când Moscova a restrâns considerabil parada militară de Ziua Victoriei din Piața Roșie.

Mutarea luptelor în adâncimea teritoriului rus forțează Kremlinul să renunțe tot mai des la festivitățile cu care își proiecta imaginea de mare putere militară.

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