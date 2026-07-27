Pe 27 iulie 2026, meteorologii au emis cod portocaliu de averse torențiale care vor acumula 25-40 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului de până la 70 km/h, vijeliei și grindină.
Cod portocaliu de averse, vijelii și grindină
Lista localităților afectate de codurile portocalii:
Între orele 14.56-15.35: Județul Prahova (Mâneciu) și Județul Buzău (Siriu)
Între orele 15.05 – 15.35: Județul Bihor (Aușeu)
Între orele 15.10 – 15.40: Județul Cluj (Chinteni, Borșa, Bobâlna, Panticeu, Cornești, Așchileu, Dăbâca, Vultureni, Recea-Cristur) și Județul Sălaj (Bălan, Surduc, Hida, Gârbou, Cristolț, Dragu)
Între orele 15.20 – 15.50: Județul Arad (Săvârșin, Bârzava, Vărădia de Mureș,Birchiș, Bata)
Prognoza meteo pentru perioada 27 iulie-9 august 2026
De asemenea, Administrația Națională de Meteorologie a emis, luni, prognoza pentru perioada 27 iulie – 9 august 2026.
Potrivit specialiștilor, temperaturile vor crește treptat în majoritatea regiunilor, cu maxime ce pot ajunge la valori cuprinse între 28 și 35 de grade Celsius.
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