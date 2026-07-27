Al doilea mesaj RO-Alert a fost trimis pentru locuitorii din Tulcea

Un nou mesaj RO-Alert a fost transmis în această după-amiază pentru locuitorii din județul Tulcea, marcând al doilea incident al zilei.

Dimineață, o dronă a pătruns pentru scurt timp în spațiul aerian al României. Potrivit Tvrinfo.ro, mesajul transmis de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) avertiza:

„Există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Păstrați-vă calmul! Adăpostiți-vă în beciuri sau adăposturi de protecție civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneți în interiorul casei, departe de geamuri și pereți exteriori. Durata estimată: 90 min”.

Al doilea mesaj RO-Alert transmis în zona Tulcea în doar câteva ore: sistemul de supraveghere al MApN a detectat un grup de ținte în apropierea graniței cu Ucraina
Mesajul RO-Alert emis pentru locuitorii din Tulcea. Sursa foto: TVRinfo.ro

MApN a detectat noi ține aeriene la granița României cu Ucraina

În contextul celui de-al doilea mesaj RO-Alert emis pentru locuitorii din Tulcea, MApN a transmis că au fost identificate noi ținte aeriene în apropierea graniței României cu Ucraina, în jurul orei 16.00.

„Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat luni, 27 iulie, în jurul orei 16:00, un grup de ținte aeriene în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina. Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din județul Tulcea, fiind transmis mesaj RO-Alert. Alerta a incetat la ora 16.46”, a transmis Ministerul Apărării Naționale.

Avioane F-16 au fost ridicate de la sol după ce a treia dronă a pătruns în spațiul aerian al României

În cursul dimineții, radarul Ministerului Apărării Naționale a detectat o țintă aeriană în apropierea municipiului Sulina, județul Tulcea. Pentru a evalua situația, două avioane F-16 din cadrul Bazei 86 Aeriene Fetești au fost ridicate de la sol la ora 08.53.

Ținta a fost observată la est de Sulina și, potrivit MApN, aceasta a intrat pentru scurt timp în spațiul aerian românesc, apoi a ieșit spre Ucraina.

Locuitorii din Tulcea au primit primul mesaj RO-Alert luni dimineața

Centrul Național Militar de Comandă a notificat IGSU, care a decis, ca măsură de precauție, alertarea populației din zonă. Un prim mesaj RO-Alert a fost emis la ora 08.47. La scurt timp după ce drona a părăsit spațiul aerian al României, au fost raportate explozii pe teritoriul ucrainean.

Autoritățile continuă să monitorizeze situația, iar populația este îndemnată să respecte indicațiile din mesajele de alertă.

Trei drone au fost doborâte în România, între 24 și 26 iulie 2026

Trei drone neidentificate au fost doborâte în spațiul aerian național între 24 și 26 iulie. Acțiunile au implicat avioane de luptă F-16 și au stârnit reacții internaționale.

Locuitorii din mai multe județe printre care Buzău, Tulcea, Galați și Brăila au primit notificări RO-ALERT pentru a se adăposti. Președintele Nicușor Dan a criticat ferm repetatele încălcări ale spațiului aerian de către Federația Rusă, calificând acțiunile drept „inadmisibile și intolerabile”. Liderul statului a anunțat inițierea unui protest diplomatic pe baza probelor colectate de procurori.

Prima dronă a fost eliminată la Buzău, deasupra comunei Padina

Vineri, 24 iulie, radarele Ministerului Apărării Naționale (MApN) au identificat o dronă avansând pe direcția Sulina – Brăila – Fetești – Buzău. Două aeronave F-16 au fost mobilizate de la Baza 86 Aeriană Borcea pentru interceptare.

În jurul orei 11.00, drona a fost doborâtă într-o zonă nelocuită din apropierea comunei Padina, județul Buzău, a confirmat președintele Nicușor Dan. Pilotul care a doborât drona de la Padina este român.

„Neutralizarea s-a realizat de sus în jos pentru a evita riscurile pentru populație”, a precizat oficialul. Conform investigațiilor Parchetului General, drona era un model de atac Shahed. Mesajele RO-ALERT au fost emise în regiune pentru a avertiza locuitorii.

A doua dronă a fost doborâtă sâmbătă, într-o zonă nepopulată de lângă frontieră

Sâmbătă, 25 iulie, la ora 08.22, o a doua dronă a fost detectată la 10 kilometri vest de localitatea Sfântu Gheorghe.

Pilotul român care operase F-16 în ziua precedentă a executat manevra de doborâre, neutralizând aparatul într-o zonă nepopulată de lângă frontieră. Incidentul a atras atenția internațională.

António Costa, președintele Consiliului European, a felicitat autoritățile române pentru rapiditatea intervenției. În același timp, ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a subliniat nevoia urgentă de a dezvolta soluții mai accesibile pentru combaterea dronelor.

A treia dronă a fost distrusă duminică, deasupra Mării Negre

Seria de incursiuni s-a încheiat duminică, 26 iulie, când radarele au detectat o dronă înainte ca aceasta să pătrundă în apele teritoriale românești. La ora 10.13, drona a fost eliminată la 12 kilometri nord-est de Sulina, deasupra Mării Negre, la doar cinci minute de la intrarea în spațiul aerian național.

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