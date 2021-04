Pictorița Alexandra Nechita e căsătorită cu Dimitri Tcarfas, un designer din Ucraina. S-au cunoscut pe când erau foarte tineri, iar de atunci sunt de nedespărțit. „Eu aveam 19 ani, el 21-22… Eu eram în al doilea an de universitate şi aveam un program infernal. Luni dimineaţa eram în L.A., iar joi seara plecam spre New York, spre Miami, pentru că acolo aveam cele mai multe proiecte şi expoziţii, iar la un moment dat mi-amintesc că am fost în Australia pentru 4 zile, deci zbor de 11 ore, şi trebuia să mă încadrez ca timp, pentru că aveam examene. Practic, n-aveam viaţă personală…

Eram într-un weekend în L.A., aveam o prietenă UCLA care era îndrăgostită de prietenul cel mai bun al lui Dima şi aşa ne-am cunoscut. Dima avea o personalitate extraordinară, era foarte sigur pe el şi am stabilit încă de la început că prioritatea mea e cariera, că mă încui în atelier pentru 4-5 zile, „deci nu mă suna, nu mă întreba, n-o suna pe maică-mea, că te omor!”, declara ea pentru okmagazine.ro cu ani în urmă

Cei doi au împreună o fetița, iar al doilea copil va veni curând pe lume, căci pictorița este însărcinată. Alexandra Nechita a postat pe rețelele de socializare mai multe imagini în care i se vede burta. Fiica ei s-a declarat mulțumită că va avea un frățior sau o surioară: „Ea este foarte încântată”.

Cine e Alexandra Nechita, supranumită „Micuța Picasso”

Este o pictoriță și muralistă și cubistă, cunoscută drept „micuța Picasso”. La numai 26 de ani, tablourile ei s-au regăsit în sute de muzee din lume. Oprah Winfrey, Calvin Klein, Whoopi Goldberg sunt câteva din celebritățile care i-au cumpărat operele. Cea mai scumpă pictură a Alexandrei Nechita a fost vândută cu 400.000 de dolari. În 2017, artista a avut în premieră în România, expoziţia „Grădina cu sculpturi”. Alexandra este căsătorită cu Dimitri Tcarfas, un designer din Ucraina și are o fiică pe nume Tevva.

